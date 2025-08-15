الحوثيون ينشرون البذخ والطعام في كربلاء واليمنيون يتضورون جوعا والحكومة اليمنية تؤكد انغماس مليشيا الحوثي في المشروع الإيراني

الجمعة 15 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 303

أثارت مشاركة وفد من جماعة الحوثي الإرهابية في فعاليات “أربعينية الإمام الحسين” بمدينة كربلاء العراقية، جدلًا واسعًا في اليمن، بعد أن أنفق الوفد مبالغ كبيرة على موائد الطعام للزوار الشي عه، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين أوضاعًا مأساوية نتيجة الجوع والفقر.

حيث تحدثت بعض المصادر عن تقديم جماعة الحوثي مئات الالف من الوجبات الغذائية في فعالية إحياء أربعينية الحسين بمدينة كربلاء.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، توثق البذخ الحوثي الذي قدموه في تلك الفعالية الطائفية.

من جانبها قالت الحكومة اليمنية أن المشاهد التي وثقت مواكب مليشيا الحوثي الإرهابية في كربلاء تمثل رسالة صارخة تكشف انغماسها الكامل في المشروع الإيراني حتى النخاع، وانسلاخها عن اليمن أرضًا وإنسانًا وتاريخًا وهوية، لصالح أجندة دخيلة تسعى لاقتلاع اليمنيين من جذورهم العربية.

وشددت على أن هذه المظاهر تمثل امتدادًا لمخطط خارجي يستهدف استبدال الهوية الوطنية بمرجعيات طائفية غريبة عن قيم المجتمع اليمني.

وبيّن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن الحكومة حذرت منذ البداية من أن الحوثيين ليسوا حركة يمنية أصيلة، بل أداة إيرانية تنفذ مشروعًا طائفيًا غريبًا عن عادات وتقاليد المجتمع اليمني، وتسعى لفرض طقوس دخيلة تمس جوهر الإسلام الوسطي المعتدل الذي عُرف به اليمنيون عبر قرون.

وأوضح أن هذه الممارسات لم يعرفها اليمن عبر تاريخه وهي مرفوضة شعبيًا، لافتًا إلى أن القضية ليست مذهبية كما يحاول الحوثيون تصويرها، وإنما مشروع سياسي وثقافي طويل المدى يهدف لسلخ اليمن من محيطه العربي وإلحاقه بالمشروع الفارسي التوسعي، بما يحمله ذلك من مخاطر على النسيج الاجتماعي والقيم الجامعة لليمنيين.