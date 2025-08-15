المنتخب الأولمبي يحقق فوزا صعبا على تضامن حضرموت

الجمعة 15 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

فاز المنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عامًا على فريق تضامن حضرموت، في مبارياته التجريبية الداخلية، ضمن معسكره المقام حاليًا بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الأولمبي بهدف دون رد على فريق تضامن حضرموت، وصيف بطل الدوري اليمني، ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا بالمجموعة الثالثة والتي ستقام في فيتنام خلال الفترة من 3- 9 من سبتمبر المقبل.

وبدأ لاعبو المنتخب الأولمبي، المباراة بضغط هجومي مبكر، حيث سجل ناصر محمد هدفًا في الدقيقة الثانية ألغاه الحكم بداعي الاحتكاك مع الحارس، ليواصل المنتخب ضغطه الهجومي مع التوازن بين الدفاع والهجوم، ليتمكن خط الدفاع بقيادة محمد البتول من إبطال كل محاولات فريق تضامن حضرموت.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول عبر محمد العوامي الذي مرر كرة من الجهة اليسرى للمهاجم الواعد حمزة محروس، فسددها ليتصدى لها الحارس وتعود إلى حسن الكوماني الذي أطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس مجددًا، كما حاول ممدوح بن عجاج التسديد من بعيد، وأضاع محروس فرصة أخرى في الدقيقة 37 بعد عمل ثنائي مع أحمد البدوي.

ومع دخول الشوط الثاني أجرى المدرب الوطني أمين السنيني سلسلة تغييرات موسعة مكنت المنتخب من السيطرة، وكان أبرزها دخول عبد العزيز مصنوم، ومحمد راضي، وعبد الرحمن الشامي، وأنور الطريقي، وقاسم الشرقي، حيث حصل المنتخب على ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعد عرقلة مصنوم، إلا أن محمد راضي أهدرها بتسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر وخرجت إلى تماس.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78 بعد تمريرة طولية من هاشم الخلاقي إلى أنور الطريقي الذي أرسل كرة عرضية أرضية لقاسم الشرقي، فسددها باتجاه المرمى لتصل إلى مصنوم الذي أكملها بصدره داخل الشباك، مانحًا المنتخب الأولمبي الفوز في اللقاء.