  تحذير أممي عاجل يحذر من فيضانات جارفة تهدد أربع محافظات يمنية

وجهت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تحذرا للحكومة اليمنية من فيضانات واسعة من المتوقع حصولها خلال موسم الخريف المطير بين أغسطس وأكتوبر، قد تطال نحو 114 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وقرابة 884 ألف رأس ماشية في اليمن، مهددةً المجتمعات الزراعية والرعوية الهشة بخسائر جسيمة.
وبحسب تقرير المنظمة، ستكون الحديدة الأكثر تضررًا بـ77.158 هكتارًا من الأراضي المهددة، تليها صنعاء بـ16.826 هكتارًا، ثم ذمار والمحويت، فيما ستسجل ريمة أقل الأضرار، مشيرةً إلى أن هذه المساحات تمثل نحو 8% من إجمالي الأراضي المزروعة في البلاد.
وأوضح التقرير أن الفيضانات قد تعرض 5% من الثروة الحيوانية، خصوصًا المجترات الصغيرة، لخطر الغرق أو فقدان المراعي، مع تزايد احتمالات انتشار الأمراض نتيجة تدهور الظروف الصحية وصعوبة الوصول إلى الخدمات البيطرية.
ودعت الفاو إلى تحرك عاجل لتعزيز جاهزية البنية التحتية الزراعية والبيطرية، مؤكدة أن الأضرار المحتملة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في اليمن.