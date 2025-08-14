وزير الدفاع يصل محافظة حجة ويعقد اجتماعاً موسعاً بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة  

الخميس 14 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 197

عقد وزير الدفاع الفريق ركن دكتور محسن الداعري، اليوم، بمدينة ميدي محافظة حجة، اجتماعاً موسعاً بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة، وقادة الألوية والوحدات والشُعب.

وخلال الاجتماع الذي حضره محافظ محافظة حجة اللواء عبدالكريم السنيني، ورئيس هيئة الاسناد اللوجستي، اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، وقائد المنطقة الخامسة، اللواء الركن يحيى صلاح، ومدير أمن محافظة حجة، العميد مشعل شعلان، نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس والحكومة.

واستمع وزير الدفاع، إلى مداخلات القادة العسكريين واحتياجاتهم.. مؤكداً أن القيادة السياسية والعسكرية لن تتوان عن توفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

ووصف وزير الدفاع القوات المرابطة في المنطقة العسكرية الخامسة بالنموذجية والمشرفة لمقاتلي القوات المسلحة.. معبراً عن فخره واعتزازه بما لمسه من معنويات وإعداد وجاهزية على مختلف الصعد.

وأكد الفريق الداعري، أن الثبات والرباط في مواقع العزة والشرف لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية هو أسمى أماني كل حر في الجمهورية اليمنية.. مشدداً على مزيداً من التماسك والتعاضد، والاعداد والتدريب والجاهزية لرفع المعاناة عن شعبنا اليمني، والتخلص من الكهنوت الحوثي الجاثم على صدره بدعم من النظام الايراني.

وعبر وزير الدفاع، عن شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، شركاء القدر والمصير لما يقدمونه من دعم ومساندة لليمن على كل المستويات.

من جهته، رحب قائد المنطقة العسكرية الخامسة، بالفريق الداعري والوفد المرافق له.. مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تعمل على رفع الروح المعنوية، وتشد من أزر المقاتلين الابطال في مختلف ساحات وجبهات القتال.