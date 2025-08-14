لماذا تسعى ميليشيا الحوثي إلى تحويل الخلافات القبلية في مناطق سيطرتها إلى نزاعات دامية ودائمة؟ وزير الدفاع يصل محافظة حجة ويعقد اجتماعاً موسعاً بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة قرارات وتوصيات لجنة الإصلاح الاقتصادي بمحافظة مأرب.. تتوعد المضاربين بالعملة الوطنية وتشدد على استمرار حملات الضبط والتفتيش في الاسواق شركة جوجل تطلق خدمة جديدة ومميزة بخصوص المصادر المفضلة توتنهام ينتقد الإساءات العنصرية التي استهدفت مهاجمه تيل على الإنترنت إعلام تل أبيب يكشف التفاصيل.. خطة إسرائيلية لتهجير سكان غزة.. ما المقصود بـ ''إسرائيل الكبرى '' التي تحدث عنها نتنياهو في تصريحات أثارت ضجة عالمية؟ 90 مختطفًا في إب خلال 3 أشهر وجماعة الحوثي تنفذ حملات اعتقال استباقية قبل ذكرى ثورة 26 سبتمبر باريس سان جيرمان يحقق ثانِ ألقابه القارية بيان للجمهورية اليمنية رداً على تصريحات نتنياهو حول ''إسرائيل الكبرى''
عقد وزير الدفاع الفريق ركن دكتور محسن الداعري، اليوم، بمدينة ميدي محافظة حجة، اجتماعاً موسعاً بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة، وقادة الألوية والوحدات والشُعب.
وخلال الاجتماع الذي حضره محافظ محافظة حجة اللواء عبدالكريم السنيني، ورئيس هيئة الاسناد اللوجستي، اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، وقائد المنطقة الخامسة، اللواء الركن يحيى صلاح، ومدير أمن محافظة حجة، العميد مشعل شعلان، نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس والحكومة.
واستمع وزير الدفاع، إلى مداخلات القادة العسكريين واحتياجاتهم.. مؤكداً أن القيادة السياسية والعسكرية لن تتوان عن توفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.
ووصف وزير الدفاع القوات المرابطة في المنطقة العسكرية الخامسة بالنموذجية والمشرفة لمقاتلي القوات المسلحة.. معبراً عن فخره واعتزازه بما لمسه من معنويات وإعداد وجاهزية على مختلف الصعد.
وأكد الفريق الداعري، أن الثبات والرباط في مواقع العزة والشرف لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية هو أسمى أماني كل حر في الجمهورية اليمنية.. مشدداً على مزيداً من التماسك والتعاضد، والاعداد والتدريب والجاهزية لرفع المعاناة عن شعبنا اليمني، والتخلص من الكهنوت الحوثي الجاثم على صدره بدعم من النظام الايراني.
وعبر وزير الدفاع، عن شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، شركاء القدر والمصير لما يقدمونه من دعم ومساندة لليمن على كل المستويات.
من جهته، رحب قائد المنطقة العسكرية الخامسة، بالفريق الداعري والوفد المرافق له.. مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تعمل على رفع الروح المعنوية، وتشد من أزر المقاتلين الابطال في مختلف ساحات وجبهات القتال.