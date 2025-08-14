شركة جوجل تطلق خدمة جديدة ومميزة بخصوص المصادر المفضلة

الخميس 14 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 127

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة باسم "المصادر المفضلة"، تهدف إلى تمكين المستخدمين من اختيار مواقع الأخبار والمدونات التي يفضلونها لعرض محتواها في قسم "أهم الأخبار" ضمن نتائج البحث. وتؤكد جوجل أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين من خلال تقديم محتوى أكثر ملاءمة لاهتماماتهم.

كيفية عمل الميزة

عند البحث عن موضوع معين، سيلاحظ المستخدمون ظهور رمز "نجمة" بجانب قسم "أهم الأخبار". وبالنقر على هذا الرمز، يمكن للمستخدمين البدء في إضافة المصادر التي يفضلونها عن طريق البحث عنها مباشرة. بعد تحديد المصادر، يصبح بإمكانهم تحديث نتائج البحث للاطلاع على المزيد من المقالات والمحتوى من تلك المواقع. وفي بعض الحالات، سيظهر قسم جديد بعنوان "من مصادرك" أسفل قسم "أهم الأخبار"، ليجمع المحتوى الذي جاء من المصادر التي اختارها المستخدم، وفقا لموقع "تك كرانش".

فوائد الميزة

توفر هذه الميزة تجربة بحث أكثر تخصيصًا، حيث يمكن للمستخدمين متابعة الأخبار والمقالات من المصادر التي يثقون بها. كما تتيح لهم التركيز على محتوى عالي الجودة أو متخصص بحسب اهتماماتهم، سواء كانت أخبار التكنولوجيا، الرياضة، السياسة، أو أي مجال آخر.

التحديات والمخاطر

رغم المزايا، قد تخلق الميزة ما يُعرف بفقاعة المعلوماتية، حيث يقتصر المستخدم على محتوى المصادر التي يفضلها فقط، دون التعرض لوجهات نظر مختلفة حول نفس الموضوع. هذا قد يؤدي إلى تعزيز التحيزات وتضييق نطاق المعلومات المتاحة للمستخدمين، ما يشكل تحديًا للموضوعية والتنوع في الأخبار.

المرحلة التجريبية والإطلاق الرسمي

بدأت جوجل باختبار هذه الميزة ضمن مختبرات البحث، حيث كان على المستخدمين الاشتراك لتفعيلها. وأوضحت الشركة أن أكثر من نصف المستخدمين الذين جربوا الميزة اختاروا أربعة مصادر أو أكثر، مما يعكس رغبة كبيرة في تخصيص تجربة البحث الإخبارية. الآن، أصبحت الميزة متاحة لجميع المستخدمين الذين يستخدمون البحث باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة والهند، لتتيح لهم التحكم الكامل في مصادر الأخبار التي يشاهدونها.

تأتي هذه الخطوة ضمن محاولات جوجل لتقديم تجربة بحث أكثر تخصيصًا للمستخدمين، مع منحهم القدرة على اختيار المصادر التي يثقون بها. ورغم أن الميزة تساعد في الوصول إلى محتوى مفضل، إلا أنها قد تحد من تعرض المستخدمين لوجهات نظر مختلفة حول الموضوع نفسه.