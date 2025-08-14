شركة جوجل تطلق خدمة جديدة ومميزة بخصوص المصادر المفضلة توتنهام ينتقد الإساءات العنصرية التي استهدفت مهاجمه تيل على الإنترنت إعلام تل أبيب يكشف التفاصيل.. خطة إسرائيلية لتهجير سكان غزة.. ما المقصود بـ ''إسرائيل الكبرى '' التي تحدث عنها نتنياهو في تصريحات أثارت ضجة عالمية؟ 90 مختطفًا في إب خلال 3 أشهر وجماعة الحوثي تنفذ حملات اعتقال استباقية قبل ذكرى ثورة 26 سبتمبر باريس سان جيرمان يحقق ثانِ ألقابه القارية بيان للجمهورية اليمنية رداً على تصريحات نتنياهو حول ''إسرائيل الكبرى'' ما الذي أغضب الحوثيين من الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي في مجلس الأمن؟ ترددات قنوات ثمانية الرياضية الناقل الحصري للدوري السعودي مجاناً الحوثيون يعلنون مجدداً مهاجمة مطار بن غوريون
قال توتنهام هوتسبير اليوم الخميس إنه “يشعر بالاشمئزاز” من الإساءة العنصرية التي تعرض لها المهاجم الفرنسي ماتيس تيل عبر الإنترنت بعد خسارة الفريق في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان.
وفرط توتنهام حامل لقب الدوري الأوروبي في تقدمه 2-صفر ليخسر أمام باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة في كأس السوبر الأوروبية في مدينة أوديني الإيطالية أمس الأربعاء.
أضاع تيل والمدافع الهولندي ميكي فان دي فين ركلتي ترجيح لتوتنهام بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وقال توتنهام في بيان “نشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تلقاها ماتيس تيل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خسارة كأس السوبر الأوروبية الليلة الماضية”.
وأضاف “أظهر ماتيس شجاعة وجرأة بالتقدم إلى الأمام وتسديد ركلة الترجيح، لكن أولئك الذين أساءوا إليه ليسوا سوى جبناء، يختبئون وراء أسماء مستعارة مستخدمين صفحات مجهولة للتعبير عن آرائهم البغيضة”.
وتابع “سنعمل مع السلطات ومنصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة ضد أي شخص يمكننا تحديد هويته. نحن نقف إلى جانبك يا ماتيس”.
ووقع تيل (20 عاما) في يونيو حزيران الماضي على عقد دائم مع توتنهام بعد فترة إعارة لمدة أربعة أشهر مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من بايرن ميونيخ الألماني.