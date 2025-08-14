شركة جوجل تطلق خدمة جديدة ومميزة بخصوص المصادر المفضلة توتنهام ينتقد الإساءات العنصرية التي استهدفت مهاجمه تيل على الإنترنت إعلام تل أبيب يكشف التفاصيل.. خطة إسرائيلية لتهجير سكان غزة.. ما المقصود بـ ''إسرائيل الكبرى '' التي تحدث عنها نتنياهو في تصريحات أثارت ضجة عالمية؟ 90 مختطفًا في إب خلال 3 أشهر وجماعة الحوثي تنفذ حملات اعتقال استباقية قبل ذكرى ثورة 26 سبتمبر باريس سان جيرمان يحقق ثانِ ألقابه القارية بيان للجمهورية اليمنية رداً على تصريحات نتنياهو حول ''إسرائيل الكبرى'' ما الذي أغضب الحوثيين من الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي في مجلس الأمن؟ ترددات قنوات ثمانية الرياضية الناقل الحصري للدوري السعودي مجاناً الحوثيون يعلنون مجدداً مهاجمة مطار بن غوريون
أكدت تقارير حقوقية استمرار ميليشيا الحوثي في تنفيذ حملات اعتقال واختطاف طالت العشرات من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين وفرض قيود مشددة على الحريات العامة.
وقالت الناشطة الحقوقية وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، إن الجماعة اعتقلت خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو 2025 نحو 90 مواطناً من مختلف مديريات المحافظة، بينها: ريف إب، الحزم، السدة، المشنه، الظهار، العدين، مذيخرة، السياني، النادرة، والقفر.
وأوضحت المقطري أن المعتقلين ينتمون في غالبيتهم إلى قطاع التربية والتعليم، إضافة إلى موظفين في البنوك والمراكز التجارية ورؤساء جمعيات، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار سياسة تضييق ممنهجة، تشمل الاعتقالات التعسفية وفرض الجبايات وإغلاق المساجد التي لا تردد شعار الجماعة وفرض طقوسها الخاصة.
في سياق متصل نفذت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات، استباقية في كلا من إب وتعز.
وقال الصحفي فارس الحميري، ان ميليشيا الحوثي تواصل منذ أيام تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات اجتماعية، أئمة مساجد، معلمين ونشطاء في عدد من مديريات محافظتي إب وتعز، إضافة إلى مناطق أخرى.
ووفق مصادر محلية، فإن هذه الحملة تأتي في إطار تحركات استباقية تهدف إلى اعتقال وقمع كل من قد يدعو للاحتفال بثورة 26 سبتمبر، في محاولة لتفادي أي حراك أو ضجة إعلامية مرتبطة بالذكرى الـ63 للثورة اليمنية.