90 مختطفًا في إب خلال 3 أشهر وجماعة الحوثي تنفذ حملات اعتقال استباقية قبل ذكرى ثورة 26 سبتمبر

الخميس 14 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 354

أكدت تقارير حقوقية استمرار ميليشيا الحوثي في تنفيذ حملات اعتقال واختطاف طالت العشرات من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين وفرض قيود مشددة على الحريات العامة.

وقالت الناشطة الحقوقية وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، إن الجماعة اعتقلت خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو 2025 نحو 90 مواطناً من مختلف مديريات المحافظة، بينها: ريف إب، الحزم، السدة، المشنه، الظهار، العدين، مذيخرة، السياني، النادرة، والقفر.

وأوضحت المقطري أن المعتقلين ينتمون في غالبيتهم إلى قطاع التربية والتعليم، إضافة إلى موظفين في البنوك والمراكز التجارية ورؤساء جمعيات، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار سياسة تضييق ممنهجة، تشمل الاعتقالات التعسفية وفرض الجبايات وإغلاق المساجد التي لا تردد شعار الجماعة وفرض طقوسها الخاصة.

في سياق متصل نفذت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات، استباقية في كلا من إب وتعز.

وقال الصحفي فارس الحميري، ان ميليشيا الحوثي تواصل منذ أيام تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات اجتماعية، أئمة مساجد، معلمين ونشطاء في عدد من مديريات محافظتي إب وتعز، إضافة إلى مناطق أخرى.

ووفق مصادر محلية، فإن هذه الحملة تأتي في إطار تحركات استباقية تهدف إلى اعتقال وقمع كل من قد يدعو للاحتفال بثورة 26 سبتمبر، في محاولة لتفادي أي حراك أو ضجة إعلامية مرتبطة بالذكرى الـ63 للثورة اليمنية.