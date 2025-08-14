باريس سان جيرمان يحقق ثانِ ألقابه القارية بيان للجمهورية اليمنية رداً على تصريحات نتنياهو حول ''إسرائيل الكبرى'' ما الذي أغضب الحوثيين من الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي في مجلس الأمن؟ ترددات قنوات ثمانية الرياضية الناقل الحصري للدوري السعودي مجاناً الحوثيون يعلنون مجدداً مهاجمة مطار بن غوريون مأرب تخفض رسوم المدارس الأهلية بنسبة 30% لجميع المراحل اكتشف معلومات لم تخطر على بالك… اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس للحصول على بشرة صحية.. علاج بقع حب الشباب الداكنة بطرق طبيعية بعد صراعها مع الهند.. باكستان تعلن إنشاء قوة صاروخية جديدة لتعزيز قدراتها العسكرية تشمل أجزاء من مصر والأردن.. ماذا تعرف عن أوهام إسرائيل الكبرى
توج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه مساء الأربعاء على فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بركلات الترجيح (6-5)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بلو إنرجي" بمدينة أوديني الإيطالية.
وافتتح توتنهام، المتوج بالدوري الأوروبي، التسجيل عبر قلب دفاعه الهولندي ميكي فان دي فين في الدقيقة 39، قبل أن يضيف الأرجنتيني كريستيان روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 48.
ولم تدم فرحة الجماهير الإنجليزية طويلاً، إذ قلّص باريس سان جيرمان الفارق في الدقيقة 85 عبر الكوري الجنوبي لي كانغ إن، قبل أن يدرك المهاجم جونتشالو راموس التعادل في الدقيقة 94.
واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها باريس سان جيرمان بنتيجة (6-5)، ليحقق ثاني ألقابه الأوروبية تحت قيادة المدرب لويس إنريكي