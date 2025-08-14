بيان للجمهورية اليمنية رداً على تصريحات نتنياهو حول ''إسرائيل الكبرى''

الخميس 14 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 377

أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، التي تبجّح فيها بما أسماه "رؤية إسرائيل الكبرى"، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتحدٍ واضح لإرادة المجتمع الدولي.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، أن هذه التصريحات تعكس بوضوح العقلية التوسعية والعنصرية للاحتلال، وتكشف النوايا الحقيقية له في تقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والشامل.

وحذرت من أن استمرار هذه السياسات الاستفزازية من شأنه دفع المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وجددت دعم الجمهورية اليمنية الثابت وغير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات، ومساءلة قادة الاحتلال عن ممارساتهم التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأثارت تصريحات نتنياهو عن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى" إدانات واسعة لعدة دول عربية منها، فلسطين، السعودية، قطر، الأردن، مصر، وجامعة الدول العربية.