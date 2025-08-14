ما الذي أغضب الحوثيين من الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي في مجلس الأمن؟

الخميس 14 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

اتهم الحوثيون، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بعدم الحيادية، ملوحين بإنهاء عمله ردا على إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، هددت جماعة الحوثيين بإنهاء مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في أول تصعيد مباشر ضده منذ تعيينه في أغسطس/آب 2021، على خلفية إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، التي وصفتها الجماعة بأنها منحازة وتتجاهل "الأسباب الجذرية للأزمة".

وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، قالت إن تصريحات غروندبرغ "تدور في حلقة مفرغة" وتتغاضى عما تسميه "العدوان السعودي والإماراتي والأمريكي البريطاني والإسرائيلي المستمر"، معتبرة أن أي حديث عن السلام يظل ناقصًا ما لم يتطرق لهذه الأطراف.

ورفضت الجماعة انتقادات هانس، لإصدارها عملات جديدة، مؤكدة أن الخطوة لحماية الاقتصاد واستقرار العملة، كما بررت عملياتها العسكرية بأنها "تضامن مع غزة" لا جزء من الصراع الداخلي، متهمة المبعوث بربطها بالحصار على اليمن بشكل مضلل.

وحثت خارجية الحوثيين المصنفين على قائمة الإرهاب، المبعوث ومجلس الأمن على "موقف أكثر حيادية وموضوعية" والعمل لوقف ما تسميه "العدوان" ورفع الحصار بالكامل، محذرة من أن قرار إنهاء مهمته "وارد" إذا واصل تنفيذ "أجندة الدول المعتدية".

وكان غروندبرغ، قد أكد أن التوترات الإقليمية تقوض فرص السلام، ودعا الأطراف لخطوات عاجلة لخفض التصعيد، محذرا من القرارات الأحادية التي تزيد الانقسامات، وبينها إصدار الحوثيين عملات جديدة، كما طالب بالإفراج عن 23 موظفًا أمميًا تحتجزهم الجماعة.

في المقابل، أشاد المبعوث الأممي، بجهود الحكومة اليمنية، الرامية لاستقرار العملة والوطنية وتخفيض أسعار السلع الإستهلاكية.