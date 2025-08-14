ترددات قنوات ثمانية الرياضية الناقل الحصري للدوري السعودي مجاناً

الخميس 14 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

من المنتظر أن تبث قنوات ثمانية، مباريات الدوري السعودي 2025-2026، الذي ينطلق نهاية شهر اغسطس الجاري، مجانا، عبر أقمار نايل سات وعرب سات، إضافة الى منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة كأس السوبر السعودي، ودوري يلو للدرجة الأولى، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورابطة دوري الدرجة الأولى، في وقت سابق، عن ترسية حقوق النقل الحصري لمنافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وبطولة كأس السوبر السعودي، ودوري يلو للدرجة الأولى، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة من الموسم الرياضي المقبل 2025-2026 وحتى 2030-2031 لصالح شركة "ثمانية" للنشر والتوزيع، التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

ومن المقرر أن تتولى شركة "ثمانية" نقل وتغطية مباريات البطولات المذكورة وتقديمها للجمهور من خلال طريقتين:

الأولى: تتمثل في البث الرقمي.

الثانية: من خلال البث الفضائي عبر قنوات تلفزيونية جديدة، حيث سيتم نقل المباريات عبر مسارين، الأول بشكل مجاني عبر القنوات الفضائية، والثاني من خلال الاشتراك في باقات محددة تتضمن مزايا إضافية.

ويمكن ضبط تردد قنوات ثمانية الناقلة لبطولة دوري روشن السعودي 2025-2026، كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل الخطأ: ¾

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل الخطأ: 3/4