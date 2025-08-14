الحوثيون يعلنون مجدداً مهاجمة مطار بن غوريون

الخميس 14 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلن الحوثيون، صباح اليوم الخميس، شن هجوم بصاروخ بالستي على "مطار بن غوريون الدولي" قرب مدينة تل أبيب، جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري، يحيى سريع.

سريع قال: "نفذت القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

ووفق ما قاله، فقد حققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من (الإسرائيليين) الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".

ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي على هذا الهجوم الأخير.

وأمس الأول (الثلاثاء) قال جيش الإحتلال إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة إيلات.