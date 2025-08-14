ترددات قنوات ثمانية الرياضية الناقل الحصري للدوري السعودي مجاناً الحوثيون يعلنون مجدداً مهاجمة مطار بن غوريون مأرب تخفض رسوم المدارس الأهلية بنسبة 30% لجميع المراحل اكتشف معلومات لم تخطر على بالك… اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس للحصول على بشرة صحية.. علاج بقع حب الشباب الداكنة بطرق طبيعية بعد صراعها مع الهند.. باكستان تعلن إنشاء قوة صاروخية جديدة لتعزيز قدراتها العسكرية تشمل أجزاء من مصر والأردن.. ماذا تعرف عن أوهام إسرائيل الكبرى الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن علماء صينيون يكتشفون مفتاح إطالة خصوبة النساء هجوم عربي عنيف على نتنياهو بعد تصريحاته عن إسرائيل الكبرى وقضم أراض من مصر و3 دول عربية
أعلن الحوثيون، صباح اليوم الخميس، شن هجوم بصاروخ بالستي على "مطار بن غوريون الدولي" قرب مدينة تل أبيب، جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري، يحيى سريع.
سريع قال: "نفذت القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2".
ووفق ما قاله، فقد حققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من (الإسرائيليين) الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".
ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي على هذا الهجوم الأخير.
وأمس الأول (الثلاثاء) قال جيش الإحتلال إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة إيلات.