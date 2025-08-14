مأرب تخفض رسوم المدارس الأهلية بنسبة 30% لجميع المراحل

الخميس 14 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 239

أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، قراراً يقضي بخفض الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والخاصة بنسبة 30% لجميع المراحل الدراسية، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، 2025 – 2026.

وأوضح المكتب في تعميم موجَّه إلى مديري إدارات التربية والتعليم بالمديريات أن القرار جاء نظراً للتحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وبناءً على السعر المحدد من البنك المركزي اليمني.

وشدّد التعميم على تحمّل إدارات المدارس الأهلية والخاصة المسؤولية الكاملة في حال مخالفة القرار، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى التخفيف عن أولياء الأمور وضمان عدالة الرسوم الدراسية.

كما وجّه المكتب نسخاً من التعميم إلى محافظ المحافظة ومديري عموم المديريات للاطلاع والتنفيذ.

وفي تعز، قبل ايام ألزم مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، المدارس الأهلية والخاصة، بإلغاء 50% من الرسوم المضافة على الطلاب للعام الدراسي 2025/2026م في جميع المراحل الدراسية.