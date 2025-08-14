ترددات قنوات ثمانية الرياضية الناقل الحصري للدوري السعودي مجاناً الحوثيون يعلنون مجدداً مهاجمة مطار بن غوريون مأرب تخفض رسوم المدارس الأهلية بنسبة 30% لجميع المراحل اكتشف معلومات لم تخطر على بالك… اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس للحصول على بشرة صحية.. علاج بقع حب الشباب الداكنة بطرق طبيعية بعد صراعها مع الهند.. باكستان تعلن إنشاء قوة صاروخية جديدة لتعزيز قدراتها العسكرية تشمل أجزاء من مصر والأردن.. ماذا تعرف عن أوهام إسرائيل الكبرى الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن علماء صينيون يكتشفون مفتاح إطالة خصوبة النساء هجوم عربي عنيف على نتنياهو بعد تصريحاته عن إسرائيل الكبرى وقضم أراض من مصر و3 دول عربية
أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، قراراً يقضي بخفض الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والخاصة بنسبة 30% لجميع المراحل الدراسية، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، 2025 – 2026.
وأوضح المكتب في تعميم موجَّه إلى مديري إدارات التربية والتعليم بالمديريات أن القرار جاء نظراً للتحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وبناءً على السعر المحدد من البنك المركزي اليمني.
وشدّد التعميم على تحمّل إدارات المدارس الأهلية والخاصة المسؤولية الكاملة في حال مخالفة القرار، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى التخفيف عن أولياء الأمور وضمان عدالة الرسوم الدراسية.
كما وجّه المكتب نسخاً من التعميم إلى محافظ المحافظة ومديري عموم المديريات للاطلاع والتنفيذ.
وفي تعز، قبل ايام ألزم مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، المدارس الأهلية والخاصة، بإلغاء 50% من الرسوم المضافة على الطلاب للعام الدراسي 2025/2026م في جميع المراحل الدراسية.