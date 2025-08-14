اكتشف معلومات لم تخطر على بالك… اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس للحصول على بشرة صحية.. علاج بقع حب الشباب الداكنة بطرق طبيعية بعد صراعها مع الهند.. باكستان تعلن إنشاء قوة صاروخية جديدة لتعزيز قدراتها العسكرية تشمل أجزاء من مصر والأردن.. ماذا تعرف عن أوهام إسرائيل الكبرى الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن علماء صينيون يكتشفون مفتاح إطالة خصوبة النساء هجوم عربي عنيف على نتنياهو بعد تصريحاته عن إسرائيل الكبرى وقضم أراض من مصر و3 دول عربية لاعب بايرن الشاب كارل يطمح للمشاركة في كأس السوبر والدوري الألماني لماذا عادت حاملة طائرات الأمريكية إلى مشارف مضيق هرمز في الخليج؟ أزمة مالية تدفع سان جيرمان للاستغناء عن دوناروما.. واللاعب يودع الجماهير
اللبان الذكر يعتبر واحدًا من أكثر الأشياء التي تستخدم في العلاج البديل، فهو يحتوي على زيوت عطرية قادرة على المساهمة في حل مشكلات صحية عديدة، منها ما يتعلق بالجهاز التنفسي وكذا الهضمي.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، علاج ضيق التنفس باللبان الذكر- هل هذا ممكن؟ بحسب " webmd".
المركبات الموجودة في اللبان الذكر، تمنع الجسم من إنتاج الليكوترينات، التي تسبب انقباض عضلات الشعب الهوائية (الحلق) لدى الأشخاص المصابين بالربو.
فتناول اللبان الذكر، يساهم في تحسن حالة من يعانو من ضيق في التنفس أو الربو، بما في ذلك الصفير، فتناوله قد يساهم في تقليل استخدام أجهزة الاستنشاق.
تناول اللبان الذكر أو منقوعه، يساهم في محاربة الميكروبات، ومحاربة الالتهابات، وكذا يكون مسكن قوي للآلام، ومضاد جيد للأورام السرطانية، ويؤثر بالإيجاب على الجهاز المناعي بطرق مختلفة.وهناك بعض الأدلة على أن اللبان الذكر يساعد في علاج العدوى والالتهابات، ويمنع الجسم من إفراز المواد الكيميائية المسببة للالتهاب.
لا يقتصر اللبان الذكر على دور الوقاية من الليكوترينات الالتهابية على تخفيف أعراض الربو فحسب، بل يُسهم أيضًا في مساعدة المصابين بالتهاب المفاصل.
التهاب المفاصل مرض يُسبب التهابًا وألمًا في مفاصل مثل الأصابع والركبتين والقدمين، وتُسبب مركبات الليكوترينات هذا الالتهاب.
لكن تناول اللبان الذكر يقلل من التورم في المفاصل، ويساهم في تحسن الحركة والمشي لمسافات أطول مقارنةً بالمرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي