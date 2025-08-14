للحصول على بشرة صحية.. علاج بقع حب الشباب الداكنة بطرق طبيعية

الخميس 14 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 185

تظهر البقع الداكنة، المعروفة أيضًا بفرط التصبغ، غالبًا بعد الشفاء من حب الشباب، ورغم من انها غير ضارة، إلا أنها قد تُسبب شعورًا بالخجل لدى الكثيرين، وهناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تفتيح هذه البقع.

في هذا الشأن، يستعرض "الكونسلتو" طرق طبيعية للتخلص من بقع حب الشباب الداكنة، وذلك وفقًا لما جاء only my health

بعد الشفاء من حب الشباب، قد تترك هذه الحبوب بقعًا داكنة- إليك بعض العلاجات الطبيعية للتخلص منها:

عصير الليمون والعسل يُعرف عصير الليمون بخصائصه الطبيعية في تبييض البشرة، فهو يحتوي على فيتامين ج، الذي يساعد على تفتيح البقع الداكنة عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين، كما أن فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى المتواجدة في العسل والليمون يُساعد بشكل ملحوظ على تقليل ظهور فرط التصبغ، بما في ذلك البقع الداكنة التي يُخلفها حب الشباب، كما أن العسل مرطبًا رائعًا بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يُساعد على تهدئة البشرة وترطيبها.

كيفية الاستخدام؟قم بخلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من العسل.ضع هذ الخليط على البقع الداكنة واتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، ثم اشطفه بالماء الفاتر.

الصبار يُعدّ الصبار علاجًا متعدد الاستخدامات لمشاكل البشرة المختلفة، بما في ذلك البقع الداكنة الناتجة عن حبوب البشرة، فهو يحتوي على الألوين، وهو مركب يُقلّل من ظهور التصبغات.

كما يتميز الصبار بخصائص مضادة للالتهابات تُساعد على تهدئة البشرة المتهيجة.

كيفية الاستخدام؟استخرج جل الصبار الطازج من النبات، ثم قم بوضع الجل مباشرة على المنطقة المصابة قبل النوم، واتركه طوال الليل ثم اغسله في الصباح.

زيت شجرة الشاي زيت شجرة الشاي معروف بخصائصه في مكافحة حب الشباب، كما يُساعد في تقليل ظهور البقع الداكنة، فهو يُخفف الالتهاب ويُسرّع عملية الشفاء.

كيفية الاستخدام؟

يمكن تخفيف زيت شجرة الشاي مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا، وضعه مباشرة على البقع الداكنة باستخدام قطعة قطن، وتركه لمدة بضع ساعات قبل شطفه.

الكركم يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص مضادة للالتهابات ومفتحة للبشرة، فهو فعال في تقليل التصبغات وتعزيز شفاء البشرة.

كيفية الاستخدام؟قوم بخلط مسحوق الكركم مع الحليب أو الماء للحصول على عجينة سميكة، ثم وضع العجينة على البقع الداكنة واتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسله بالماء الفاتر.

الخيار مُفتِّح طبيعي للبشرة، يُساعد على تقليل البقع الداكنة ويُخفِّف من الشعور بالبرودة، كما يحتوي على مُضادات الأكسدة التي تُساعد على تجديد شباب البشرة.

كيفية الاستخدام؟قم بعصر الخيار ثم تصفيته، ويمكن وضع هذا العصير على البقع الداكنة باستخدام قطعة من القطن، وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر