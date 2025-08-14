الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن علماء صينيون يكتشفون مفتاح إطالة خصوبة النساء هجوم عربي عنيف على نتنياهو بعد تصريحاته عن إسرائيل الكبرى وقضم أراض من مصر و3 دول عربية لاعب بايرن الشاب كارل يطمح للمشاركة في كأس السوبر والدوري الألماني لماذا عادت حاملة طائرات الأمريكية إلى مشارف مضيق هرمز في الخليج؟ أزمة مالية تدفع سان جيرمان للاستغناء عن دوناروما.. واللاعب يودع الجماهير تعرف على الدولة الخليجية التي تصدرت دول العالم في جذب الاستثمار الأجنبي الحكومة اليمنية تطالب السعودية والامارات بتقديم وديعة مالية بشكل عاجل الحكومة اليمنية تتوعد بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع وتصدر قرارات الزامية للسلطات المحلية في كافة المحافظات المحررة تحذير عاجل من الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي عبر مجلس الأمن
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أولي، إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراض هذا التهديد".
ودعا الجيش الإسرائيلي "الجمهور إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".
ولاحقا أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، قال فيه "قبل قليل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن"، مؤكدا أنه "لم تطلق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول