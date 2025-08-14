الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الخميس 14 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أولي، إنه "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراض هذا التهديد".

ودعا الجيش الإسرائيلي "الجمهور إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

ولاحقا أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، قال فيه "قبل قليل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن"، مؤكدا أنه "لم تطلق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول