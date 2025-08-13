لاعب بايرن الشاب كارل يطمح للمشاركة في كأس السوبر والدوري الألماني لماذا عادت حاملة طائرات الأمريكية إلى مشارف مضيق هرمز في الخليج؟ أزمة مالية تدفع سان جيرمان للاستغناء عن دوناروما.. واللاعب يودع الجماهير تعرف على الدولة الخليجية التي تصدرت دول العالم في جذب الاستثمار الأجنبي الحكومة اليمنية تطالب السعودية والامارات بتقديم وديعة مالية بشكل عاجل الحكومة اليمنية تتوعد بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع وتصدر قرارات الزامية للسلطات المحلية في كافة المحافظات المحررة تحذير عاجل من الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي عبر مجلس الأمن ماذا قالت أمريكا أمام مجلس الأمن عن شحنة السلاح (750 طن) المضبوطة في اليمن؟ ولماذا جددت مطالبتها بإنهاء مهمة بعثة ''أونمها''؟ روسيا تتقدم بحل إلى مجلس الأمن يفضي إلى وقف الغارات الإسرائيلية على مليشيا الحوثي في اليمن خطة بريطانية لدعم الحكومة اليمنية في مهمة تأمين حرية الملاحة وحماية المياة الإقليمية
قال لينارت كارل لاعب بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنه يتطلع بشدة للحصول على المزيد من دقائق اللعب مع الفريق الأول هذا الموسم وذلك بعد الأداء اللافت الذي قدمه في المباريات الودية التي خاضها الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.
وهز لاعب الوسط الهجومي الشاب (17 عاما) الشباك في انتصار بايرن على توتنهام هوتسبير وديا الأسبوع الماضي كما سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة في الفوز على جراسهوبر زوريخ أمس الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق لخوض كأس السوبر الألمانية أمام شتوتجارت يوم السبت المقبل.
وقال كارل عقب الفوز على زوريخ “أرغب الآن أيضا في الحصول على دقائق لعب في المباريات الكبيرة، مثل كأس السوبر أو الدوري الألماني. أعمل بجد لتحقيق ذلك، وآمل أن يتحقق. أريد أن أمهد الطريق لبقية اللاعبين الشبان، وأظهر قدراتي، وأواصل التطور”.
وأضاف “المباريات هنا مختلفة تماما مقارنة بفريق الشبان. الحضور إلى التدريب يوميا، واللعب مع أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، بالطبع، إيقاع اللعب مرتفع للغاية، ولكن نعم، أستطيع مواكبة ذلك بالتأكيد”.