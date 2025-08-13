لاعب بايرن الشاب كارل يطمح للمشاركة في كأس السوبر والدوري الألماني لماذا عادت حاملة طائرات الأمريكية إلى مشارف مضيق هرمز في الخليج؟ أزمة مالية تدفع سان جيرمان للاستغناء عن دوناروما.. واللاعب يودع الجماهير تعرف على الدولة الخليجية التي تصدرت دول العالم في جذب الاستثمار الأجنبي الحكومة اليمنية تطالب السعودية والامارات بتقديم وديعة مالية بشكل عاجل الحكومة اليمنية تتوعد بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع وتصدر قرارات الزامية للسلطات المحلية في كافة المحافظات المحررة تحذير عاجل من الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي عبر مجلس الأمن ماذا قالت أمريكا أمام مجلس الأمن عن شحنة السلاح (750 طن) المضبوطة في اليمن؟ ولماذا جددت مطالبتها بإنهاء مهمة بعثة ''أونمها''؟ روسيا تتقدم بحل إلى مجلس الأمن يفضي إلى وقف الغارات الإسرائيلية على مليشيا الحوثي في اليمن خطة بريطانية لدعم الحكومة اليمنية في مهمة تأمين حرية الملاحة وحماية المياة الإقليمية
وجهت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء دعوة للاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة إلى تقديم إسناد عاجل ودعم "مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف العملة الوطنية في إشارة إلى طلب ووديعة مالية جديدة.
وثمّن مجلس الوزراء عالياً ما وصفه بالدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة..
مؤكداً أن هذا الإسناد كان ولا يزال ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني، ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة.
وأضافت الحكومة أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية.