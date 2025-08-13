الحكومة اليمنية تطالب السعودية والامارات بتقديم وديعة مالية بشكل عاجل

الأربعاء 13 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وجهت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء دعوة للاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة إلى تقديم إسناد عاجل ودعم "مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف العملة الوطنية في إشارة إلى طلب ووديعة مالية جديدة.

وثمّن مجلس الوزراء عالياً ما وصفه بالدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة..

مؤكداً أن هذا الإسناد كان ولا يزال ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني، ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة.

وأضافت الحكومة أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية.