تحذير عاجل من الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي عبر مجلس الأمن

الأربعاء 13 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 451

وجهت الحكومة اليمنية تحذيرا جديدا للمجتمع الدولي بخصوص التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني ودعم طهران لجماعة الحوثي.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي -في بيان القاه أمام مجلس الأمن خلال جلسته المفتوحة حول اليمن- إن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط أدت إلى خسارة نحو 70% من الموارد العامة للدولة، مثمّنة الدعم السعودي والإماراتي المتواصل في الجوانب التنموية والإنسانية.

وأكد البيان أن جماعة الحوثي تواصل عرقلة جهود السلام وإطالة أمد الصراع، مشيراً إلى ضبط شحنات أسلحة ومعدات وطائرات مسيّرة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن 2216 و2140، الأمر الذي يعكس حجم التدخل الإيراني المباشر في الشأن اليمني.

وحذّر من أن الحوثيين أقدموا الشهر الماضي على إصدار أوراق نقدية وعملات معدنية مزوّرة وفرض تداولها في مناطق سيطرتهم، ما يهدد بانهيار إضافي للقطاع المالي، وينسف اتفاق 23 يوليو 2024 الهادف لتجنيب الاقتصاد مزيداً من الانقسام.

كما دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، إلى تقديم دعم عاجل لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة.

وحذر أيضا من خطورة استمرار التدخلات الإيرانية وتهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وقال إن الحرب دفعت ملايين اليمنيين إلى الفقر والنزوح، وفاقمت الأزمات الإنسانية في ظل تراجع تمويل العمليات الإغاثية، داعياً إلى سد فجوة التمويل ودعم مؤتمر الأمن الغذائي المقرر عقده في أكتوبر المقبل برعاية مجلس التعاون الخليجي.