روسيا تتقدم بحل إلى مجلس الأمن يفضي إلى وقف الغارات الإسرائيلية على مليشيا الحوثي في اليمن

الأربعاء 13 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تبنت روسيا حلا لإيقاف الغارات الإسرائيلية على مليشيا الحوثي والعكس في مجلس الامن مساء أمس حيث قالت روسيا، أن تصعيد الهجمات البحرية للحوثيين مرتبط بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي يشهد جرائم وحشية وإبادة جماعية منذ قرابة عامين، مشيرة إلى أن إيقاف الحرب على غزة سيوقف النزاع بين إسرائيل والحوثيين.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن، إن استئناف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مرتبط بالعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والحصار المفروض على القطاع، وأن إنهاء الحرب على غزة سيوقف النزاع بين إسرائيل والحوثيين.

واتهم المندوب الروسي، إسرائيل بشن غارات واسعة على الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة، معتبرة أن ذلك يفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأكد أن الحل الأمثل يتمثل في عملية سلام شاملة بمشاركة جميع الأطراف اليمنية ودول الجوار، محذرا من أن استمرار الانقسامات قد يعيد البلاد إلى حرب أهلية شاملة.

وأدان أي أعمال تهدد حرية الملاحة، في الوقت الذي دعا جماعة الحوثي إلى ضبط النفس، وحذر من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مشيرا إلى أن نحو 17 مليون شخص يعانون سوء التغذية.