مصافي عدن تعود للعمل وترتيبات لإعادة تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية

أعلنت وزارة النفط والمعادن، بدء تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت في شركة مصافي عدن، ضمن المرحلة الأولى من خطة إعادة تشغيل المصفاة، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل النشاط التشغيلي للمصفاة بعد سنوات من التوقف الجزئي.
وأشارت الوزارة، إلى أن الخطة الحالية تشمل تكرير نحو 6 آلاف برميل نفط يومياً، في إطار مرحلة تشغيل تدريجية، مع العمل على استكمال بقية الوحدات الإنتاجية.
وتعد مصافي عدن من أقدم المنشآت النفطية وأهمها ، ويشكل إعادة تشغيلها بكامل قدراتها أحد أبرز أهداف الحكومة لإعادة تنشيط القطاع النفطي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير النفط خلال اجتماع اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية امس الثلاثاء أن تشغيل الوحدة يمثل خطوة عملية باتجاه استعادة النشاط التشغيلي للمصفاة، مشيرًا إلى أن الوزارة تمضي في استكمال إجراءات الحصول على القرض اللازم لتشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية.
واوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وتخفيف الاعتماد على الاستيراد الخارجي.