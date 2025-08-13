محكمة صيرة تصدر حكمها بحق شاب يمني انتحل صفة طبيبة ودبلوماسية بريطانية وقام بابتزاز الفتيات

الأربعاء 13 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

أصدرت محكمة صيرة الابتدائية في عدن، يوم الثلاثاء، حكمًا بسجن أدهم فيصل عبدالعزيز خليل، 3 سنوات ونصف بعد إدانته بانتحال صفة دبلوماسية بريطانية وطبيبة أمراض جلدية، وممارسة الطب في ماليزيا بوثائق مزورة.

الحكم أدان الشاب بتهم احتيال وتزوير وابتزاز طالت يمنيين في الداخل والخارج، كما اشترط توقيعه تعهداً بعدم تكرار الجرائم قبل الإفراج عنه.

جاء ذلك خلا الجلسة ألتي عُقدت امس الثلاثاء، برئاسة القاضي نزار السمان، وبحضور عضو النيابة القاضي ناصر علي وأمين سر الجلسة أحمد محمد، للنظر في القضية رقم (15) لعام 2023.

وبموجب منطوق الحكم، فقد عوقب المتهم (أدهم فيصل عبدالعزيز خليل) بالسجن ثلاث سنوات ونصف تبدأ من تاريخ القبض عليه، مع احتساب سنة ونصف كان قد قضاها محبوساً في ماليزيا.

وأُلزمت المحكمة المدان بدفع عشرين ألف دولار أمريكي للمجني عليه عارف عبد الرزاق أحمد دحوان، قيمة المبلغ محل النصب، إضافة إلى ثلاثة ملايين ريال يمني تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية ونفقات التقاضي.

كما نص الحكم على عدم الإفراج عن المتهم إلا بعد توقيع تعهد خطي بعدم العودة لارتكاب أي جريمة، والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية في مطار عدن الدولي قد تمكنت من ضبط المتهم أدهم فيصل عبدالعزيز خليل في مارس 2023 بعد انتحاله صفة طبيبة ودبلوماسية بريطانية مزورة، وممارسته الطب بوثائق مزورة في ماليزيا، إلى جانب تورطه في ابتزاز نساء وطلاب يمنيين وتزوير محررات رسمية بأسماء مسؤولين في عدة دول، وذلك بعد متابعة أمنية استمرت 3سنوات، حسب بيان سابق لوزارة الداخلية.