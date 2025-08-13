تعرف على المناطق اليمنية التي سجلت أعلى نسبة في كمية الأمطار الهاطلة وتوقعات الطقس للساعات القادمة

الأربعاء 13 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

سجلت مديرية السدة بمحافظة إب، وسط اليمن، أعلى نسبة في كمية الامطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بـ 23ملم يليها مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء 7.1، ثم محافظة ذمار: 3.6 وبعدها تعز: 3.6 يليها المحويت: 3 ملم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة تصاحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، سهل تهامة وغرب كل من صنعاء وصعدة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات البيضاء، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحجة وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن عبور مجاري السيول أو التواجد بها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار.