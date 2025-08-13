محكمة صيرة تصدر حكمها بحق شاب يمني انتحل صفة طبيبة ودبلوماسية بريطانية وقام بابتزاز الفتيات تعرف على المناطق اليمنية التي سجلت أعلى نسبة في كمية الأمطار الهاطلة وتوقعات الطقس للساعات القادمة الصين تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة علاقتها بشحنات السلاح والطيران المسير المضبوطة في اليمن وتقدم للحكومة الشرعية عروضًا استثمارية مباحثات عسكرية يمنية أمريكية أسعار مادتي البنزين والديزل بعد الإعلان عن تخفيض جديد في عدن ولحج وأبين والضالع ورشة حول تفعيل الدور الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية نظمها مكتب الشباب والرياضة بتعز ماذا يحث للنساء عندما يشربن القهوة ليلا .. دراسات علمية تحذر لقاء برشلونة وفياريال في الدوري يقترب من ميامي بعد موافقة الاتحاد الإسباني باريس سان جيرمان يستبعد دوناروما من تشكيلته في السوبر الأوروبي أكبر عملية إعتقال أمني في العالم .. إيران تلقي القبض على 21 ألف إيراني خلال أيام
سجلت مديرية السدة بمحافظة إب، وسط اليمن، أعلى نسبة في كمية الامطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بـ 23ملم يليها مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء 7.1، ثم محافظة ذمار: 3.6 وبعدها تعز: 3.6 يليها المحويت: 3 ملم.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة تصاحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، سهل تهامة وغرب كل من صنعاء وصعدة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات البيضاء، الضالع، لحج، أبين، شبوة وحجة وأجزاء من السواحل الجنوبية.
وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن عبور مجاري السيول أو التواجد بها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار.