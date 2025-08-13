الصين تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة علاقتها بشحنات السلاح والطيران المسير المضبوطة في اليمن وتقدم للحكومة الشرعية عروضًا استثمارية

الأربعاء 13 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

نفى القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن، شاو تشنغ، أي علاقة للصين بشحنة طائرات مسيّرة وأجهزة متطورة ضبطت في ميناء عدن الأسبوع الماضي، كانت في طريقها للحوثيين، مؤكدًا أن بلاده “تفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج” وأن ما تردد حول هذا الأمر “شائعات لا أساس لها من الصحة”.

وحثت جمهورية الصين الشعبية ميليشيا الحوثي على وقف العنف واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر واختيار طريق السلام مؤكدة استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار اليمن فور توقف الحرب.

وقبل أيام ضبطت الحكومة اليمنية، شحنة طائرات مسيرة في ميناء عدن، كانت ستصل الى الحوثيين، على متن سفينة تجارية قادمة من الصين.

وقال، شاو تشنغ، في حوار صحفي مع صحيفة الشرق الأوسط”إن بلاده تعمل بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية لمساعدة اليمن في معالجة أزمة الكهرباء، مشيراً إلى رغبة شركات صينية بالمشاركة إلى جانب الشركات السعودية في تنفيذ مشروعات الطاقة في اليمن خاصة في مجالات الطاقة الشمسية.

وأوضح أن السعودية “تلعب دوراً إيجابياً وبناءً في عملية السلام باليمن لافتاً إلى لقاءاته المستمرة مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لتنسيق الجهود بشأن الملف اليمني.

وأشار إلى أن الصين أعلنت مؤخراً إعفاءً جمركي كامل على المنتجات اليمنية المصدرة إلى الأسواق الصينية، ومعظمها منتجات زراعية وسمكية إضافة إلى العسل والبن، مع بحث إمكانية تصديرها مباشرة دون محطات وسيطة.

وأشاد القائم بأعمال السفارة بتحسن الوضع الاقتصادي في اليمن ودعم بكين للحكومة الشرعية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، والمساهمة في المجالات التنموية والتكنولوجية بما يلبي طموحات الشباب اليمني.

وعبر عن أمله في أن تحذو اليمن حذو السعودية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن العلاقات اليمنية الصينية ضاربة في التاريخ، مستشهدا بزيارة البحار الصيني تشنغ خه لمدينة عدن قبل نحو 600 عام.