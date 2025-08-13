مباحثات عسكرية يمنية أمريكية

الأربعاء 13 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

بحث وزير الدفاع، الفريق ركن دكتور محسن الداعري، مع الملحق العسكري في السفارة الامريكية لدى اليمن، العقيد شون نيو كمب، آخر المستجدات الميدانية، وجهود القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية وخفر السواحل في مكافحة التهريب.

الوزير الداعري، لفت الى النجاحات التي تحققت في القبض على عدد من شحنات الأسلحة الايرانية والمخدرات المهربة للمليشيات الارهابية الحوثية.

وأشار الى استمرار التعاون والتخادم بين مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية الاخرى في اليمن والصومال..محذراً من ان هذا التخادم سينعكس على إقلاق المنطقة واستهداف خطوط الملاحة البحرية.

ورحب وزير الدفاع اليمني، بالملحق العسكري الجديد..متمنياً له التوفيق في مهامه.

كما أشاد بمواقف الولايات المتحدة الامريكية الداعمة لليمن.

من جانبه أشاد الملحق العسكري الامريكي، بالنجاحات الأخيرة التي حققتها القوات اليمنية في ضبط شحنات الاسلحة الايرانية المهربة لميليشيات الحوثي الارهابية.

حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية، اللواء الركن صالح حسن، ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه.