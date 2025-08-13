الصين تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة علاقتها بشحنات السلاح والطيران المسير المضبوطة في اليمن وتقدم للحكومة الشرعية عروضًا استثمارية مباحثات عسكرية يمنية أمريكية أسعار مادتي البنزين والديزل بعد الإعلان عن تخفيض جديد في عدن ولحج وأبين والضالع ورشة حول تفعيل الدور الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية نظمها مكتب الشباب والرياضة بتعز ماذا يحث للنساء عندما يشربن القهوة ليلا .. دراسات علمية تحذر لقاء برشلونة وفياريال في الدوري يقترب من ميامي بعد موافقة الاتحاد الإسباني باريس سان جيرمان يستبعد دوناروما من تشكيلته في السوبر الأوروبي أكبر عملية إعتقال أمني في العالم .. إيران تلقي القبض على 21 ألف إيراني خلال أيام 27 دولة في العالم تعلن : معاناة غزة وصلت إلى مستويات لا يمكن تصورها المبعوث الأممي في مجلس الأمن: الحوثيون أصدروا قرارات تهدد بتعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها ويؤكد على الأولويات الثلاث
بحث وزير الدفاع، الفريق ركن دكتور محسن الداعري، مع الملحق العسكري في السفارة الامريكية لدى اليمن، العقيد شون نيو كمب، آخر المستجدات الميدانية، وجهود القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية وخفر السواحل في مكافحة التهريب.
الوزير الداعري، لفت الى النجاحات التي تحققت في القبض على عدد من شحنات الأسلحة الايرانية والمخدرات المهربة للمليشيات الارهابية الحوثية.
وأشار الى استمرار التعاون والتخادم بين مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية الاخرى في اليمن والصومال..محذراً من ان هذا التخادم سينعكس على إقلاق المنطقة واستهداف خطوط الملاحة البحرية.
ورحب وزير الدفاع اليمني، بالملحق العسكري الجديد..متمنياً له التوفيق في مهامه.
كما أشاد بمواقف الولايات المتحدة الامريكية الداعمة لليمن.
من جانبه أشاد الملحق العسكري الامريكي، بالنجاحات الأخيرة التي حققتها القوات اليمنية في ضبط شحنات الاسلحة الايرانية المهربة لميليشيات الحوثي الارهابية.
حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية، اللواء الركن صالح حسن، ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه.