أسعار مادتي البنزين والديزل بعد الإعلان عن تخفيض جديد في عدن ولحج وأبين والضالع

الأربعاء 13 أغسطس-آب 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت شركة النفط اليمنية في عدن عن خفض جديد في أسعار المشتقات النفطية، شمل البنزين المستورد والمحسن، إلى جانب مادة الديزل، في خطوة تأتي مع استمرار استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني للأسبوع الثاني على التوالي.

ووفق التسعيرة التي يبدأ العمل بها اليوم الأربعاء، تراجع سعر لتر الديزل من 1550 إلى 1200 ريال للمستهلك، بانخفاض قدره 350 ريالاً، فيما هبط سعر لتر البنزين المحلي (المحسن) من 1350 إلى 1015 ريالاً، أي بفارق 335 ريالاً. كما انخفض سعر البنزين المستورد من 1550 إلى 1190 ريالاً للتر، مسجلاً تراجعاً بواقع 360 ريالاً.

ويسري التخفيض على جميع محطات الشركة الحكومية والأهلية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.