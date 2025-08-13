الصين تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة علاقتها بشحنات السلاح والطيران المسير المضبوطة في اليمن وتقدم للحكومة الشرعية عروضًا استثمارية مباحثات عسكرية يمنية أمريكية أسعار مادتي البنزين والديزل بعد الإعلان عن تخفيض جديد في عدن ولحج وأبين والضالع ورشة حول تفعيل الدور الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية نظمها مكتب الشباب والرياضة بتعز ماذا يحث للنساء عندما يشربن القهوة ليلا .. دراسات علمية تحذر لقاء برشلونة وفياريال في الدوري يقترب من ميامي بعد موافقة الاتحاد الإسباني باريس سان جيرمان يستبعد دوناروما من تشكيلته في السوبر الأوروبي أكبر عملية إعتقال أمني في العالم .. إيران تلقي القبض على 21 ألف إيراني خلال أيام 27 دولة في العالم تعلن : معاناة غزة وصلت إلى مستويات لا يمكن تصورها المبعوث الأممي في مجلس الأمن: الحوثيون أصدروا قرارات تهدد بتعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها ويؤكد على الأولويات الثلاث
أعلنت شركة النفط اليمنية في عدن عن خفض جديد في أسعار المشتقات النفطية، شمل البنزين المستورد والمحسن، إلى جانب مادة الديزل، في خطوة تأتي مع استمرار استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني للأسبوع الثاني على التوالي.
ووفق التسعيرة التي يبدأ العمل بها اليوم الأربعاء، تراجع سعر لتر الديزل من 1550 إلى 1200 ريال للمستهلك، بانخفاض قدره 350 ريالاً، فيما هبط سعر لتر البنزين المحلي (المحسن) من 1350 إلى 1015 ريالاً، أي بفارق 335 ريالاً. كما انخفض سعر البنزين المستورد من 1550 إلى 1190 ريالاً للتر، مسجلاً تراجعاً بواقع 360 ريالاً.
ويسري التخفيض على جميع محطات الشركة الحكومية والأهلية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.