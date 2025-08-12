ورشة حول تفعيل الدور الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية نظمها مكتب الشباب والرياضة بتعز

الثلاثاء 12 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 36

نظم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز، اليوم، ورشة عمل بعنوان "تفعيل الدور الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية والثقافية برعاية معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري، ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وبإشراف قطاع الشباب في وزارة الشباب والرياضة، وبدعم من صندوق رعاية النشء والشباب ، و بمناسبة اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس.

وخلال الورشة، التي أدارها الدكتور مجيب الحميدي، بمشاركة المشرفين الثقافيين بالأندية، ناقش المشاركون عدداً من المحاور المتعلقة بالبرامج الثقافية والاجتماعية الممكن تنفيذها عبر الأندية، وأهمية تفعيل البرامج الثقافية فيها، والتكامل بين الأندية والجهات التعليمية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي إفتتاح الورشة، نقل مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة المهندس فؤاد فاضل، تحيات وكيل الوزارة لقطاع الشباب الدكتور منير لمع، وتهنئته للشباب بهذه المناسبة العالمية، مؤكداً على أهمية إعادة تفعيل الدور الثقافي للأندية، باعتبارها حاضنة لوعي الشباب والنشء ، وسداً أمام الأفكار المتطرفة والمخاطر العقائدية و الإرهابية التي تمثلها مليشيات الحوثي.

وأشار فاضل إلى أن مكتب الشباب والرياضة سيكون داعماً ومسانداً للأندية في إقامة البرامج التي تسهم في رفع كفاءة اداء الأندية في تقديم الدور الفعال الثقافي والاجتماعي للشباب .

كما استعرض في كلمته ملامح الخطة الوطنية للشباب 2025-2030، التي تبنتها وزارة الشباب والرياضة، ممثلة بمعالي الوزير نايف البكري وقطاع الشباب، والتي تهدف إلى تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في التنمية، وفتح آفاق جديدة للمبادرات الثقافية والاجتماعية والرياضية على مستوى الوطن.

وتأتي هذه الورشة ضمن برامج الخطة الوطنية للشباب 2025-2030 ، وتهدف إلى تعزيز الدور الثقافي و الاجتماعي للأندية و فاعليتها في المجتمع، بما يواكب احتياجات الشباب ويمكنهم من الإسهام في تنمية مجتمعاتهم.