باريس سان جيرمان يستبعد دوناروما من تشكيلته في السوبر الأوروبي

الثلاثاء 12 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - رويترز
عدد القراءات 203

 

   

استبعد باريس سان جيرمان حارس مرماه جيانلويجي دوناروما من تشكيلته لمواجهة توتنهام هوتسبير في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم غدا الأربعاء وسط تقارير إعلامية تربط الدولي الإيطالي بالرحيل عن النادي الفرنسي.

 

وكان دوناروما الحارس الأول لباريس سان جيرمان، ولعب دورا بارزا في فوز الفريق بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

 

وفاز الحارس الإيطالي ( 26 عاما) بالدوري الفرنسي ثلاث مرات منذ انضمامه قادما من ميلان عام 2021 .

 

ومع ذلك، أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن دوناروما، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان العام المقبل، ربما يكون في طريقه للرحيل هذا الصيف.

 

وتعاقد باريس سان جيرمان مع الحارس لوكا شيفالييه من ليل والذي اختير أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

 

وانضم الحراس الثلاثة شيفالييه وماتفي سافونوف وريناتو مارين لتشكيلة الفريق الفرنسي اليوم الثلاثاء للمباراة ضد توتنهام بطل الدوري الأوروبي.

 

فيما يلي تشكيلة باريس سان جيرمان:

 

أشرف حكيمي ولوكاس بيرالدو وماركينيوس وخفيتشا كفاراتسخيليا وفابيان رويز وغونسالو راموس وعثمان ديمبلي وديزريه دوي وفيتينيا ولي كانغ-إن ولوكا هرنانديز ونونو منديز وبرادلي باركولا ولوكا شفالييه ووارن زائير-إيمري وماتفي سافونوف ونوام كامارا وإبراهيم مباي ووليان باتشو وريناتو مارين.

 

المصدر :رويترز

