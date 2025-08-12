آخر الاخبار

ورشة حول تفعيل الدور الثقافي والاجتماعي للأندية الرياضية نظمها مكتب الشباب والرياضة بتعز ماذا يحث للنساء عندما يشربن القهوة ليلا .. دراسات علمية تحذر لقاء برشلونة وفياريال في الدوري يقترب من ميامي بعد موافقة الاتحاد الإسباني باريس سان جيرمان يستبعد دوناروما من تشكيلته في السوبر الأوروبي   أكبر عملية إعتقال أمني في العالم .. إيران تلقي القبض على 21 ألف إيراني خلال أيام   27 دولة في العالم تعلن : معاناة غزة وصلت إلى مستويات لا يمكن تصورها المبعوث الأممي في مجلس الأمن: الحوثيون أصدروا قرارات تهدد بتعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة وهياكلها ويؤكد على الأولويات الثلاث مليشيات الحوثي تلجأ إلى تدمير المعالم الثقافية وتحوّلها لمصالح خاصة نقابة المعلمين اليمنيين تحذر الحكومة من خطوات تصعيدية فعالية احتفالية في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للشباب

27 دولة في العالم تعلن : معاناة غزة وصلت إلى مستويات لا يمكن تصورها

الثلاثاء 12 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - رويترز
عدد القراءات 225

 

قالت بريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء أوروبيون الثلاثاء إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها” داعية إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

 

وذكر وزراء خارجية الدول في بيان مشترك نشرته بريطانيا “تتكشف المجاعة أمام أعيننا. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع”.

 

وأضاف البيان “ندعو حكومة إسرائيل إلى السماح بدخول جميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الأساسية في قطاع المساعدات”.

 

ووقع على البيان 27 شريكا، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي.

  

إقراء أيضاً
  أكبر عملية إعتقال أمني في العالم .. إيران تلقي القبض على 21 ألف إيراني خلال أي
خليفة حفتر يفجر انقسامًا داخليًا بعد تعيينه لنجله نائبًا له
هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده
سابقة تاريخية.. بوتين سيلتقي ترامب في الأسكا.. الولاية التي باعها الروس للأمريكا
دولة غربية جديدة تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية
جريمة صادمة.. الاحتلال يغتال 5 من طاقم الجزيرة ويرفع حصيلة شهداء الصحافة في غزة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول