مليشيات الحوثي تلجأ إلى تدمير المعالم الثقافية وتحوّلها لمصالح خاصة نقابة المعلمين اليمنيين تحذر الحكومة من خطوات تصعيدية فعالية احتفالية في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للشباب عاجل: أبرز ما جاء في احاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بشأن اليمن شركة الغاز توضح بشأن الأسعار وتخفيض الـ 100 ريال النشرة الجوية: توقعات بأمطار في أنحاء مختلفة من اليمن وطقس شديد الحرارة قائمة محدثة بأسعار الصرف في اليمن مساء اليوم جورجينا توافق على خطوبتها من رونالدو خليفة حفتر يفجر انقسامًا داخليًا بعد تعيينه لنجله نائبًا له غموض في موقف الصين وحقيقة اتفاقها مع الحوثيين
أقدمت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، على تدمير المعالم الثقافية والتاريخية في مدينة الحديدة، وفي مقدمتها سينما 26 سبتمبر والسينما الأهلية أبرز رموز الفن والذاكرة الثقافية في المحافظة، في خطوة عدائية جديدة ضد الثقافة والهوية الوطنية.
ونقلت وكالة سبأ، عن مصادر محلية أن المليشيات الحوثية تعمل على تحويل مباني السينما إلى محلات تجارية لصالح ما يُعرف بـ"المشرفين الحوثيين" في تعد صارخ على الممتلكات العامة وتشويه ممنهج للمعالم الثقافية.
واعتبر مثقفون وناشطون في الحديدة، أن هذه الممارسات تكشف الحقد الحوثي على الثقافة والفن وكل ما له علاقة بالحياة المدنية.
مشيرين إلى أن السينما الأهلية وسينما 26 سبتمبر كانتا تمثلان مراكز إشعاع ثقافي استقطبت على مدى عقود الفنانين والجمهور وأحيت ذاكرتهم الفنية.
وطالب الأهالي، بسرعة التحرك لحماية ما تبقى من المعالم الثقافية في المدينة، واستعادة الممتلكات العامة التي باتت تُنهب وتُسخّر لمصالح شخصية ضيقة تحت سلطة المليشيات.