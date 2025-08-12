فعالية احتفالية في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للشباب

الثلاثاء 12 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس -عبدالله العطار

عدد القراءات 115

شهدت محافظة مأرب ،اليوم الثلاثاء، ندوة وفعالية إحتفالية بمناسبة باليوم العالمي للشباب الذي يصادف الـ 12 أغسطس من كل عام، نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بالشراكة مع مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية.

وفي الندوة أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، على أهمية دور الشباب في مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن محافظة مأرب تولي اهتماماً خاصاً بالشباب باعتبارهم طاقة الأمة وصناع مستقبلها، مثمناً الجهود التي يبذلها مكتب الشباب والرياضة في تنمية قدرات الشباب ورعاية مواهبهم.

وقال إن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية والمحورية للتعافي وتجاوز آثار الحروب والاتجاه للنهوض وإعادة الحياة وتحقيق المنجزات والوصول بكفاءة لسوق العمل.

من جانبه، أشار مدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان، إلى أن الفعالية تأتي في إطار الاهتمام بشريحة الشباب وتعزيز دورهم في المشاركة المجتمعية، موضحاً أن اليوم العالمي للشباب يمثل محطة سنوية لتسليط الضوء على قضايا الشباب وتطلعاتهم، وتعزيز التواصل بينهم وبين صناع القرار.

وفي كلمة الشباب، عبّرت الخنساء الحنيشي ،عن تقدير الشباب لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن الشباب في مأرب يمتلكون الإرادة والطموح لخدمة وطنهم والمساهمة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، داعية إلى مزيد من الدعم لتمكينهم في مجالات التعليم والتأهيل وفرص العمل.

واستعرضت الفعالية ثلاث أوراق عمل ،تناولت الورقة الأولى التي قدمها الدكتور ذياب الدبأ " التبادل الثقافي وإحياء التراث بين الشباب في المحافظات"، فيما ركزت الورقة الثانية المقدمة من الناشطة المجتمعية فاطمة شاجرة،على " الصعوبات التي يواجهها الشباب وكيفية مواجهتها".

واستعرضت الورقة الثالثة لرئيس رابطة المعاقين والجرحى محمد جعدان" توفير فرص لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع".

تخللت الفعالية فقرات فنية وقصائد شعرية قدّمها عدد من الشباب الموهوبين، عبّرت عن طموحات الشباب اليمني وتطلعاتهم لمستقبل أفضل، ونالت استحسان الحاضرين.

حضر الفعالية مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الشباب نصر الأحمدي، ونائب مدير مكتب محافظ مأرب عبدربه حليس، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وجمع من الشباب والناشطين