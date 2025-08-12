عاجل: أبرز ما جاء في احاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بشأن اليمن

الثلاثاء 12 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 505

أبرز ما جاء في احاطة المبعوث الاممي هانس غروندبرغ قبل قليل في جلسة مجلس الامن:

-نرحب بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني.

- علينا مواصلة الجهود لدعم خفض التصعيد ووقف اطلاق النار.

- جماعة الحوثيين تعزز وجودها العسكري في #الحديدة.

- تسجيل تصعيد عسكري في #صعدة نهاية الشهر الماضي سقط فيه قتلى وجرحى.

- أرحب بقرارات البنك_المركزي في #عدن لوقف تدهور سعر العملة.

- اشيد بجهود الحكومة اليمينة لتثبيت اسعار المواد الغذائية.

- اصدار الحوثيين عملة جديدة اجراء احادي.

- أدعو الحوثيين لإعادة المحتجزين من على متن سفينة "إتيرنيتي"

- 23 موظفا من الامم المتحدة وعدد اخر من موظفي المنظمات الدولية والمحلية لايزالوا محتجزين لدى الحوثيين.

- أدعو #الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة فورا وبدون شروط

- الوضع في اليمن لا يزال هشا وعلينا مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق السلام

- أشجع على فتح مزيد من الطرق وتسيير تنقل المواطنين بين المدن

- يجب وقف الهجمات على السفن وخفض التصعيد العسكري من قبل الحوثيين