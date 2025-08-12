مليشيات الحوثي تلجأ إلى تدمير المعالم الثقافية وتحوّلها لمصالح خاصة نقابة المعلمين اليمنيين تحذر الحكومة من خطوات تصعيدية فعالية احتفالية في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للشباب عاجل: أبرز ما جاء في احاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بشأن اليمن شركة الغاز توضح بشأن الأسعار وتخفيض الـ 100 ريال النشرة الجوية: توقعات بأمطار في أنحاء مختلفة من اليمن وطقس شديد الحرارة قائمة محدثة بأسعار الصرف في اليمن مساء اليوم جورجينا توافق على خطوبتها من رونالدو خليفة حفتر يفجر انقسامًا داخليًا بعد تعيينه لنجله نائبًا له غموض في موقف الصين وحقيقة اتفاقها مع الحوثيين
أبرز ما جاء في احاطة المبعوث الاممي هانس غروندبرغ قبل قليل في جلسة مجلس الامن:
-نرحب بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني.
- علينا مواصلة الجهود لدعم خفض التصعيد ووقف اطلاق النار.
- جماعة الحوثيين تعزز وجودها العسكري في #الحديدة.
- تسجيل تصعيد عسكري في #صعدة نهاية الشهر الماضي سقط فيه قتلى وجرحى.
- أرحب بقرارات البنك_المركزي في #عدن لوقف تدهور سعر العملة.
- اشيد بجهود الحكومة اليمينة لتثبيت اسعار المواد الغذائية.
- اصدار الحوثيين عملة جديدة اجراء احادي.
- أدعو الحوثيين لإعادة المحتجزين من على متن سفينة "إتيرنيتي"
- 23 موظفا من الامم المتحدة وعدد اخر من موظفي المنظمات الدولية والمحلية لايزالوا محتجزين لدى الحوثيين.
- أدعو #الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة فورا وبدون شروط
- الوضع في اليمن لا يزال هشا وعلينا مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق السلام
- أشجع على فتح مزيد من الطرق وتسيير تنقل المواطنين بين المدن
- يجب وقف الهجمات على السفن وخفض التصعيد العسكري من قبل الحوثيين