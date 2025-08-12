النشرة الجوية: توقعات بأمطار في أنحاء مختلفة من اليمن وطقس شديد الحرارة

الثلاثاء 12 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، غائم جزئياً إلى غائم ومغبّر نسبياً، وحار نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يُصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية وأجزاء من أرخبيل سقطرى والمناطق المحاذية لها، والرياح معتدلة إلى نشطة على طول السواحل الشرقية والجنوبية والغربية، بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً إلى غائم، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية وتمتد حتى الضالع ولحج جنوباً، بالإضافة إلى أجزاء من مرتفعات وهضاب محافظات أبين، شبوة وحضرموت، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس مغبّر نسبياً وجاف وشديد الحرارة نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يُصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من صحاري حضرموت وشبوة ومأرب، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الثلاثاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 36 / 28 - المكلا 34 / 27 - الحديدة 35 / 30 - سقطرى 34 / 26 - المخا 36 / 30 - الغيضة 29 / 25 - زنجبار 36 / 27 - لحج 38 / 26 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 40 / 25 - مأرب 40 / 26 - عتق 36 / 27 - بيحان 38 / 27 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 17 - تعز 31 / 22 - ذمار 29 / 14 - الضالع 33 / 22 - إب 28 / 17 - البيضاء 32 / 18 .

وحذّر المركز، المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية، وكذا الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من ارتفاع درجات الحرارة ومن التعرض المباشر لأشعة الشمس .. مهيباً بهم أخذ الاحتياطات والإرشادات اللازمة للوقاية من الحر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر في السواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب معتدل الموج، وفي سواحل المهرة معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى شديد الاضطراب، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الموج، وفي خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب شديد الاضطراب، كما حذّر المركز، الأخوة الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.