قائمة محدثة بأسعار الصرف في اليمن مساء اليوم

الثلاثاء 12 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 356

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 12/08/2025

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1618

بيع الدولار 1676

شراء السعودي 425

بيع السعودي 440