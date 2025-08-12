آخر الاخبار

شركة الغاز توضح بشأن الأسعار وتخفيض الـ 100 ريال النشرة الجوية: توقعات بأمطار في أنحاء مختلفة من اليمن وطقس شديد الحرارة قائمة محدثة بأسعار الصرف في اليمن مساء اليوم جورجينا توافق على خطوبتها من رونالدو خليفة حفتر يفجر انقسامًا داخليًا بعد تعيينه لنجله نائبًا له غموض في موقف الصين وحقيقة اتفاقها مع الحوثيين البنك المركزي يحدد قائمة من 25 سلعة تُحصَر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك فقط ورئيس الحكومة يصدر توجيهًا جديداً قصف عنيف بالكاتيوشا يستهدف تجمعات للحوثيين في قعطبة الضالع قرار جديد من مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية .. عاجل بإشراف أممي .. مباحثات في الأردن لوقف إطلاق النار في اليمن

قائمة محدثة بأسعار الصرف في اليمن مساء اليوم

الثلاثاء 12 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 356

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 12/08/2025

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                   534

بيع الدولار                     536

شراء السعودي           139.80

بيع السعودي             140.30

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1618

بيع الدولار                1676

شراء السعودي             425

بيع السعودي                440

إقراء أيضاً
شركة الغاز توضح بشأن الأسعار وتخفيض الـ 100 ريال
النشرة الجوية: توقعات بأمطار في أنحاء مختلفة من اليمن وطقس شديد الحرارة
غموض في موقف الصين وحقيقة اتفاقها مع الحوثيين
البنك المركزي يحدد قائمة من 25 سلعة تُحصَر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البن
قصف عنيف بالكاتيوشا يستهدف تجمعات للحوثيين في قعطبة الضالع
قرار جديد من مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول