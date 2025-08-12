شركة الغاز توضح بشأن الأسعار وتخفيض الـ 100 ريال النشرة الجوية: توقعات بأمطار في أنحاء مختلفة من اليمن وطقس شديد الحرارة قائمة محدثة بأسعار الصرف في اليمن مساء اليوم جورجينا توافق على خطوبتها من رونالدو خليفة حفتر يفجر انقسامًا داخليًا بعد تعيينه لنجله نائبًا له غموض في موقف الصين وحقيقة اتفاقها مع الحوثيين البنك المركزي يحدد قائمة من 25 سلعة تُحصَر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك فقط ورئيس الحكومة يصدر توجيهًا جديداً قصف عنيف بالكاتيوشا يستهدف تجمعات للحوثيين في قعطبة الضالع قرار جديد من مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية .. عاجل بإشراف أممي .. مباحثات في الأردن لوقف إطلاق النار في اليمن
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 12/08/2025
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1618
بيع الدولار 1676
شراء السعودي 425
بيع السعودي 440