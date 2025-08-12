جورجينا توافق على خطوبتها من رونالدو

الثلاثاء 12 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

بعد ثماني سنوات من العلاقة التي بدأت عام 2017، أعلن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) خطوبته من شريكته الإسبانية-الأرجنتينية جورجينا رودريغيز (31 عاماً).

جورجينا كشفت الخبر مساء امس (الإثنين) عبر حسابها في «إنستغرام»، حيث نشرت صورة من العاصمة السعودية الرياض ليدها متشابكة مع يد رونالدو، وهي ترتدي خاتم خطوبة ماسياً ضخماً بيضاوي الشكل، وكتبت تعليقاً: «نعم أوافق.. في هذه الحياة وفي كل حياتي».

الثنائي الذي ظهر لأول مرة في مناسبة عامة خلال حفل جوائز «فيفا» في زيورخ مطلع 2017، يشترك اليوم في تربية خمسة أطفال: التوأم إيفا ماريا وماتيو (8 أعوام)، وألانا (7 أعوام)، وبيلّا (3 أعوام)، إلى جانب كريستيانو جونيور (15 عاماً).

وعرفت علاقتهما محطات سعيدة ومؤلمة، إذ سبق أن أعلنا في أبريل 2022 وفاة شقيق بيلّا التوأم، أنخيل، عقب ولادته مباشرة، وهو ما وصفته جورجينا في برنامجها الوثائقي على «نتفليكس» بأنه «أفضل وأسوأ لحظة في حياتي». وأضافت أن رونالدو كان الداعم الأكبر لها لتجاوز الفقدان ومواصلة الحياة.

وفي السلسلة ذاتها، تحدث الاثنان عن بدايات تعارفهما حين كانت جورجينا تعمل في متجر «غوتشي»، وروت كيف كان رونالدو يأتي لاصطحابها بسياراته الفارهة، قائلة: «زملائي كانوا يذهبون بالحافلة، أما أنا فأغادر في سيارة بوغاتي».

رونالدو، الذي يعد أحد أكثر الرياضيين شهرة في العالم، ارتبط اسمه بجورجينا منذ أعوام، ومع إعلان الخطوبة، باتت الأنظار تتجه إلى تفاصيل الزفاف المرتقب لهذا الثنائي الأشهر في الساحة الرياضية.