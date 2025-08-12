شركة الغاز توضح بشأن الأسعار وتخفيض الـ 100 ريال النشرة الجوية: توقعات بأمطار في أنحاء مختلفة من اليمن وطقس شديد الحرارة قائمة محدثة بأسعار الصرف في اليمن مساء اليوم جورجينا توافق على خطوبتها من رونالدو خليفة حفتر يفجر انقسامًا داخليًا بعد تعيينه لنجله نائبًا له غموض في موقف الصين وحقيقة اتفاقها مع الحوثيين البنك المركزي يحدد قائمة من 25 سلعة تُحصَر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك فقط ورئيس الحكومة يصدر توجيهًا جديداً قصف عنيف بالكاتيوشا يستهدف تجمعات للحوثيين في قعطبة الضالع قرار جديد من مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية .. عاجل بإشراف أممي .. مباحثات في الأردن لوقف إطلاق النار في اليمن
بعد ثماني سنوات من العلاقة التي بدأت عام 2017، أعلن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) خطوبته من شريكته الإسبانية-الأرجنتينية جورجينا رودريغيز (31 عاماً).
جورجينا كشفت الخبر مساء امس (الإثنين) عبر حسابها في «إنستغرام»، حيث نشرت صورة من العاصمة السعودية الرياض ليدها متشابكة مع يد رونالدو، وهي ترتدي خاتم خطوبة ماسياً ضخماً بيضاوي الشكل، وكتبت تعليقاً: «نعم أوافق.. في هذه الحياة وفي كل حياتي».
الثنائي الذي ظهر لأول مرة في مناسبة عامة خلال حفل جوائز «فيفا» في زيورخ مطلع 2017، يشترك اليوم في تربية خمسة أطفال: التوأم إيفا ماريا وماتيو (8 أعوام)، وألانا (7 أعوام)، وبيلّا (3 أعوام)، إلى جانب كريستيانو جونيور (15 عاماً).
وعرفت علاقتهما محطات سعيدة ومؤلمة، إذ سبق أن أعلنا في أبريل 2022 وفاة شقيق بيلّا التوأم، أنخيل، عقب ولادته مباشرة، وهو ما وصفته جورجينا في برنامجها الوثائقي على «نتفليكس» بأنه «أفضل وأسوأ لحظة في حياتي». وأضافت أن رونالدو كان الداعم الأكبر لها لتجاوز الفقدان ومواصلة الحياة.
وفي السلسلة ذاتها، تحدث الاثنان عن بدايات تعارفهما حين كانت جورجينا تعمل في متجر «غوتشي»، وروت كيف كان رونالدو يأتي لاصطحابها بسياراته الفارهة، قائلة: «زملائي كانوا يذهبون بالحافلة، أما أنا فأغادر في سيارة بوغاتي».
رونالدو، الذي يعد أحد أكثر الرياضيين شهرة في العالم، ارتبط اسمه بجورجينا منذ أعوام، ومع إعلان الخطوبة، باتت الأنظار تتجه إلى تفاصيل الزفاف المرتقب لهذا الثنائي الأشهر في الساحة الرياضية.