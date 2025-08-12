خليفة حفتر يفجر انقسامًا داخليًا بعد تعيينه لنجله نائبًا له غموض في موقف الصين وحقيقة اتفاقها مع الحوثيين البنك المركزي يحدد قائمة من 25 سلعة تُحصَر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك فقط ورئيس الحكومة يصدر توجيهًا جديداً قصف عنيف بالكاتيوشا يستهدف تجمعات للحوثيين في قعطبة الضالع قرار جديد من مجلس الوزراء بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية .. عاجل بإشراف أممي .. مباحثات في الأردن لوقف إطلاق النار في اليمن خمسة أعوام من المماطلة... مليشيات الحوثي تواصل التهرب من القصاص لقاتل رجل المرور بقلب العاصمة صنعاء تهديدات إرهابية تستهدف الإمارات.. وواشنطن ولندن تحذران أبوظبي .. إيران وحفائها في اليمن في قائمة المرشحين كيف حولت مليشيا الحوثي أكبر جامعة أهلية يمنية من منبر للعلم إلى منصة للتجنيد الطائفي وخلايا للاستخبارات هجوم سيبراني عنيف يوقف يمن نت في عدة محافظات ويستهدف شريان الاتصالات الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء .. عاجل
لم تنفي الصين، أو تؤكد خبر اتفاقها مع الحوثيين، بعدم استهداف سفنها بالبحر الأحمر، على غرار اتفاق أمريكا مع الحوثيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، يوم الاثنين، إن بكين تعارض أي مضايقات للسفن المدنية وتدعو جميع الأطراف إلى العمل على ضمان أمن الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
وجاءت تصريحات لين ردًا على سؤال عمّا إذا كانت الصين أبرمت اتفاقًا مع ميليشيا الحوثي في اليمن بعدم استهداف السفن المملوكة للصين أو السفن المنطلقة من الموانئ الصينية، بحسب ما نقلته صحيفة «غلوبال تايمز».
وأضاف أن البحر الأحمر مسار حيوي لتجارة السلع والطاقة ويجب احترام سيادة وسلامة أراضي الدول المطلة عليه، مؤكّدًا أن الصين، بوصفها «دولة كبرى تتحلى بالمسؤولية»، لعبت دورًا إيجابيًا في تخفيف التوتر وستواصل جهودها للمساهمة في استعادة السلام والاستقرار بأسرع وقت ممكن.
ووجهت اتهامات للصين، بتقديم دعمًا لوجستيًا للحوثيين في هجماتهم المتصاعدة بالبحر الأحمر.
وقبل أيام ضبط القوات الحكومية بميناء عدن شحنة طائرات مسيرة كانت على متن سفينة تجارية قادمة من الصين وكانت الشحنة المخبأة في طريقها الى الحوثيين.