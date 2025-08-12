البنك المركزي يحدد قائمة من 25 سلعة تُحصَر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك فقط ورئيس الحكومة يصدر توجيهًا جديداً

الثلاثاء 12 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 415

كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، عن تحديد قائمة بـ25 سلعة أساسية ستُحصَر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك، ولا يسمح بالمصارفة أو التحويل عبر أي قنوات أخرى.

وأشار غالب، وفق العربي الجديد، إلى أن بقية السلع من خارج القائمة المحددة والمتوافق عليها من قبل اللجنة الخاصة بتنظيم وتمويل الواردات بالإمكان تمويلها عبر مصادر أخرى بمعرفة وإشراف تام للجنة تنظيم وتمويل الواردات.

وتتصدر المشتقات النفطية والقمح والأرز قائمة السلع المحصورة على البنوك، إلى جانب الزيوت النباتية الجاهزة، والأدوية، والبلاستيك ومشتقاته ( لدائن ومصنوعاتها)، ومحضرات غذائية، وحديد البناء والمصنع والبلاط والرخام والفحم والأسمنت والأخشاب، والدجاج المجمد. كما تضم القائمة، السكر والدقيق والألبان والجبن، والذرة، وزيوت نباتية للصناعة، وخشب أبلكاش، وأدوات منزلية وكهربائية كالمكيفات والغسالات والثلاجات، وألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى الأسمدة.

الى ذلك وجّه رئيس الحكومة اليمنية، وزير المالية، سالم بن بريك، بإغلاق جميع الحسابات الحكومية للوحدات والمؤسسات والهيئات والصناديق في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة بمناطق سيطرة الحكومة، ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني.