قصف عنيف بالكاتيوشا يستهدف تجمعات للحوثيين في قعطبة الضالع

الثلاثاء 12 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

شنت قوات محور الضالع، اليوم الثلاثاء قصفا عنيفا بصواريخ الكاتيوشا استهدف تجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق شمال قعطبة الحدودية مع محافظة إب.

هذا القصف أربك تحركات المليشيا وإفشل مخطط هجومي كانت تعد لتنفيذه على مواقع القوات المشتركة في المنطقة.