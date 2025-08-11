حملة موسعة للقبض على نجوم التيك توك في مصر .. ما حقيقة إعتقال فنانة شهيرة

الإثنين 11 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 23

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مثيرة حول إلقاء القبض على الفنانة وفاء عامر ضمن حملة موسعة للقبض على نجوم التيك توك في مصر، لتخرج زميلتها نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بتصريحات حاسمة تنفي الأمر، فيما ردت عامر ببيان ورسالة حادة حملت نبرة التحدي والدفاع عن اسمها ومشوارها الفني.

نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن القبض على وفاء عامر. وأكدت عبر حسابها على “إنستغرام” أن هذه الأنباء “عارية تمامًا من الصحة”، مشيرة إلى أن وفاء عامر موجودة في منزلها بالساحل الشمالي، بعيدة عن أي شبهة أو قضية.

وقالت عنبر: “نرفض الزج باسم أي فنان في شائعات مغرضة تفتقر إلى أدلة أو مصادر موثوقة. الفنانة وفاء عامر بعيدة تمامًا عن أي اتهام، وما يُثار مجرد محاولات رخيصة لتشويه سمعة نجوم الوسط الفني”.

دورها، ردت وفاء عامر عبر منشور على “فيسبوك” بكلمات روحانية: “خلي جمال روحك يسبق جمال شكلك، وخلي تفاؤلك ينور طريقك”.

لكنها سرعان ما أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه جملة وتفصيلًا كل ما أثير، مؤكدة أنها لم تغادر مصر، وأنه لا توجد أي إجراءات قانونية أو تحقيقات ضدها، مشددة على أن ما تتعرض له “حملة ممنهجة” للنيل من سمعتها ومشوارها الفني.

وكشفت عامر أنها تقدمت ببلاغ رسمي ضد صانعة محتوى تُدعى “مروة” على منصة “تيك توك”، متهمة إياها ببث مقاطع فيديو تتضمن اتهامات خطيرة، بينها تجارة الأعضاء، دون أي دليل أو سند قانوني. وأكدت أنها لن تتهاون في الدفاع عن اسمها وحقوقها القانونية حتى النهاية.