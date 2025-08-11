حملة موسعة للقبض على نجوم التيك توك في مصر .. ما حقيقة إعتقال فنانة شهيرة كريستال بالاس يهزم ليفربول بركلات الترجيح ويفوز بكأس الدرع الخيرية كريستال بالاس يخسر طعنه أمام المحكمة الرياضية ضد استبعاده من الدوري الأوروبي هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده سابقة تاريخية.. بوتين سيلتقي ترامب في الأسكا.. الولاية التي باعها الروس للأمريكان اعترافات طاقم سفينة السلاح الإيراني المضبوطة بالساحل الغربي تكشف عن 3 مسارات للتهريب وأسماء القيادات الحوثية المتورطة الإعلان عن قائمة المنتخب اليمني المشارك في كأس الخليج للشباب القرعة تضع نادي تضامن حضرموت في المجموعة الثانية بدوري أبطال الخليج للأندية مكتب المبعوث الأممي يبحث مع الحكومة اليمنية ترتيبات المرحلة القادمة للنساء- فوائد التين المجفف لصحة عظامِك بعد الاربعين
فاز كريستال بالاس 3 - 2 على ليفربول بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2 - 2 بنهاية الوقت الأصلي ليفوز بكأس الدرع الخيرية لكرة القدم اليوم الأحد
وافتتح أوجو إيكيتيكي الوافد الجديد لصفوف ليفربول التسجيل من تسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة.
وأدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 17 من ركلة جزاء سجلها جان فيليب ماتيتا. وحصل كريستال بالاس على ركلة الجزاء إثر تدخل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على إسماعيلا سار داخل المنطقة.
وفي الدقيقة 21 استعاد جيريمي فريمبونج تقدم فريقه الجديد بلمسة مباغتة بدت أنها تمريرة عرضية لكنها مرت من فوق الحارس إلى داخل الشباك.
وأدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 78 بعدما فقد خاكبو الكرة في نصف ملعبه لتصل إلى سار الخالي من الرقابة الدفاعية ليسددها إلى داخل الشباك من مسافة قريبة.
واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح أهدر فيها ليفربول ثلاث ركلات، إحداها بقدم محمد صلاح، وسجل جاستن ديفيني الركلة الحاسمة لكريستال بالاس الذي أهدر ركلتين.