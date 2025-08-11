الإعلان عن قائمة المنتخب اليمني المشارك في كأس الخليج للشباب

الإثنين 11 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 بقيادة المدرب الوطني الكابتن محمد صالح النفيعي، قائمة ضمت 23 لاعبا، تأهباً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الأولى والتي تستضيفها مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

وضمت القائمة النهائية 23 لاعباً، وهي على النحو التالي:

* حراس المرمى

1- وضاح انور محمد

2- مروان عبدالسلام معياد

3- محمود ناصر محمود

* خط الدفاع

4- احمد مصطفى الحاج

5- عبدالله خالد الدقين

6- محمد جابر الهندي

7- اسامة يحيى النوار

8- هشام شهاب الحصيني

9- يونس حميد علي

10 علي ناصر دليو

11- مختار موفق مقبل

* خط الوسط

12- محمد وهيب نعمان

13- احمد عبدالوهاب الموشكي

14- محمد سنان الحسيني

15- ايمن محمد عبدالرب

16- محمد احمد شمس الدين

17- عادل عباس قاسم

18- زيد علي الجراش

19- فيصل ياسين اللطيف

* خط الهجوم

20 - عبدالرحمن الخضر عبدالنبي

21 - محمد امير البرواني

22 - اسامة محمد الحميري

23 - عبدالله توفيق علي.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد استبعد ستة لاعبين من القائمة في المعسكر الداخلي المقام حالياً بصنعاء، والاستقرار على التشكيلة النهائية، وضمت قائمة المستبعدين الحارس وسام الاصبحي - محمد وهيب الجراش - احمد ياسين - احمد رياض - محمد البحري - احمد مهيم.

وتقام البطولة خلال الفترة 28 اغسطس ولغاية 9 سبتمبر المقبل في السعودية، بمشاركة 8 منتخبات، حيث حل منتخبنا في المجموعة الاولى إلى جانب السعودية وقطر والكويت.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة، بلقاء السعودية الخميس 28 اغسطس، على أن يواجه قطر الاحد 31 من الشهر ذاته، ثم الكويت يوم الأربعاء 3 سبتمبر مع اختتام دور المجموعات.