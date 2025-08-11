الإعلان عن قائمة المنتخب اليمني المشارك في كأس الخليج للشباب القرعة تضع نادي تضامن حضرموت في المجموعة الثانية بدوري أبطال الخليج للأندية مكتب المبعوث الأممي يبحث مع الحكومة اليمنية ترتيبات المرحلة القادمة للنساء- فوائد التين المجفف لصحة عظامِك بعد الاربعين ساعات حاسمة تهز الأسواق.. الذهب يتراجع والدولار في مهب المجهول قبل إنذار ترمب للصين دولة غربية جديدة تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية جريمة صادمة.. الاحتلال يغتال 5 من طاقم الجزيرة ويرفع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 237 ذمار.. طفل شجاع يحبط محاولة اختطاف شقيقته واتهامات للحوثيين بخطف قاصرين للضغط على ذويهم زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة تحرك دولي بقيادة الكويت لدعم التعليم والإغاثة في اليمن
سُحبت اليوم الإثنين عبر تقنية الاتصال المرئي ، قرعة النسخة الثانية لدوري أبطال الخليج ، والتي وضعت ممثل اليمن تضامن حضرموت ضمن المجموعة الثانية بجانب أندية الريان القطري والشباب السعودي والنهضة العُماني.
فيما ضمت المجموعة الأولى فرق زاخو العراقي ، العين الإماراتي ، سترة البحريني ، القادسية الكويتي.
وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 16 سبتمبر 2025 وحتى 14 أبريل 2026، بمشاركة نخبة من الأندية الخليجية.