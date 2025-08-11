القرعة تضع نادي تضامن حضرموت في المجموعة الثانية بدوري أبطال الخليج للأندية

الإثنين 11 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 224

سُحبت اليوم الإثنين عبر تقنية الاتصال المرئي ، قرعة النسخة الثانية لدوري أبطال الخليج ، والتي وضعت ممثل اليمن تضامن حضرموت ضمن المجموعة الثانية بجانب أندية الريان القطري والشباب السعودي والنهضة العُماني.

فيما ضمت المجموعة الأولى فرق زاخو العراقي ، العين الإماراتي ، سترة البحريني ، القادسية الكويتي.

وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 16 سبتمبر 2025 وحتى 14 أبريل 2026، بمشاركة نخبة من الأندية الخليجية.