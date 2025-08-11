للنساء- فوائد التين المجفف لصحة عظامِك بعد الاربعين ساعات حاسمة تهز الأسواق.. الذهب يتراجع والدولار في مهب المجهول قبل إنذار ترمب للصين دولة غربية جديدة تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية جريمة صادمة.. الاحتلال يغتال 5 من طاقم الجزيرة ويرفع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 237 ذمار.. طفل شجاع يحبط محاولة اختطاف شقيقته واتهامات للحوثيين بخطف قاصرين للضغط على ذويهم زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة تحرك دولي بقيادة الكويت لدعم التعليم والإغاثة في اليمن تشويش إلكتروني متصاعد في البحر الأحمر يعطل نظام تحديد مواقع السفن ... من يقف خلفه؟ اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تصدر توجيهات بشكل عاجل لكافة عناصرها على الطريق الدولي عجائب الأستاذ جابر وغرائب الدكتور ربيع في مجموعة قصصية جديدة للقاص العمراني
سن الأربعين، تبدأ كتلة العظام لدى النساء في الانخفاض تدريجيًا نتيجة التغيرات الهرمونية، ما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، حيث يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تعزيز صحة العظام خلال هذه المرحلة، ويأتي التين المجفف كأحد الأطعمة الغنية بالعناصر الضرورية لدعمها.
وفي هذا السياق، يوضح " الكونسلتو"، فوائد تناول التين المجفف لصحة العظام بعد الأربعين، وذلك حسبما ذكره الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.
يوضح استشاري التغذية العلاجية، أن التين المجفف يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن أساسية للحفاظ على قوة العظام وكثافتها.
وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن التين المجفف يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.
ولفت ناجي، إلى تناول التين المجفف بانتظام يمكن أن يساعد في تعويض النقص الغذائي الناتج عن التقدم في العمر، ودعم صحة المفاصل والوقاية من هشاشة العظام