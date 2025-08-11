للنساء- فوائد التين المجفف لصحة عظامِك بعد الاربعين

الإثنين 11 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 185

سن الأربعين، تبدأ كتلة العظام لدى النساء في الانخفاض تدريجيًا نتيجة التغيرات الهرمونية، ما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، حيث يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تعزيز صحة العظام خلال هذه المرحلة، ويأتي التين المجفف كأحد الأطعمة الغنية بالعناصر الضرورية لدعمها.

وفي هذا السياق، يوضح " الكونسلتو"، فوائد تناول التين المجفف لصحة العظام بعد الأربعين، وذلك حسبما ذكره الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

يوضح استشاري التغذية العلاجية، أن التين المجفف يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي معادن أساسية للحفاظ على قوة العظام وكثافتها.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن التين المجفف يحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

ولفت ناجي، إلى تناول التين المجفف بانتظام يمكن أن يساعد في تعويض النقص الغذائي الناتج عن التقدم في العمر، ودعم صحة المفاصل والوقاية من هشاشة العظام