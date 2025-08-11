ساعات حاسمة تهز الأسواق.. الذهب يتراجع والدولار في مهب المجهول قبل إنذار ترمب للصين

الإثنين 11 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 204

تعيش الأسواق العالمية على وقع توتر متصاعد مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب غداً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وسط قلق المستثمرين من تداعيات محتملة على الرسوم الجمركية وصادرات الرقائق الإلكترونية.

انخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 98.073، وتراجع أمام الين إلى 147.46 ين، في حين شهدت العملات الرقمية موجة صعود قوية؛ إذ ارتفعت "بيتكوين" 3% إلى 121,909 دولار، و"إيثريوم" 2.1% إلى 4,307 دولارات، بدعم من قرار ترمب السماح باستخدام الأصول الرقمية في حسابات التقاعد الأميركية.

أما الذهب، فقد هبط 0.6% إلى 3,378.49 دولار للأونصة، متأثراً بتراجع المخاوف الجيوسياسية بعد إعلان قمة مرتقبة بين ترمب وبوتين في 15 أغسطس بألاسكا لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتتجه الأنظار غداً إلى بيانات التضخم الأميركي التي قد تحسم مسار الفائدة في اجتماع سبتمبر، وسط ترجيحات قوية بخفض جديد للفائدة قبل نهاية العام، ما قد يعيد إشعال بريق الذهب مجدداً.