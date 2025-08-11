للنساء- فوائد التين المجفف لصحة عظامِك بعد الاربعين ساعات حاسمة تهز الأسواق.. الذهب يتراجع والدولار في مهب المجهول قبل إنذار ترمب للصين دولة غربية جديدة تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية جريمة صادمة.. الاحتلال يغتال 5 من طاقم الجزيرة ويرفع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 237 ذمار.. طفل شجاع يحبط محاولة اختطاف شقيقته واتهامات للحوثيين بخطف قاصرين للضغط على ذويهم زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة تحرك دولي بقيادة الكويت لدعم التعليم والإغاثة في اليمن تشويش إلكتروني متصاعد في البحر الأحمر يعطل نظام تحديد مواقع السفن ... من يقف خلفه؟ اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تصدر توجيهات بشكل عاجل لكافة عناصرها على الطريق الدولي عجائب الأستاذ جابر وغرائب الدكتور ربيع في مجموعة قصصية جديدة للقاص العمراني
تعيش الأسواق العالمية على وقع توتر متصاعد مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب غداً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وسط قلق المستثمرين من تداعيات محتملة على الرسوم الجمركية وصادرات الرقائق الإلكترونية.
انخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 98.073، وتراجع أمام الين إلى 147.46 ين، في حين شهدت العملات الرقمية موجة صعود قوية؛ إذ ارتفعت "بيتكوين" 3% إلى 121,909 دولار، و"إيثريوم" 2.1% إلى 4,307 دولارات، بدعم من قرار ترمب السماح باستخدام الأصول الرقمية في حسابات التقاعد الأميركية.
أما الذهب، فقد هبط 0.6% إلى 3,378.49 دولار للأونصة، متأثراً بتراجع المخاوف الجيوسياسية بعد إعلان قمة مرتقبة بين ترمب وبوتين في 15 أغسطس بألاسكا لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتتجه الأنظار غداً إلى بيانات التضخم الأميركي التي قد تحسم مسار الفائدة في اجتماع سبتمبر، وسط ترجيحات قوية بخفض جديد للفائدة قبل نهاية العام، ما قد يعيد إشعال بريق الذهب مجدداً.