جريمة صادمة.. الاحتلال يغتال 5 من طاقم الجزيرة ويرفع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 237

الإثنين 11 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 45

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 237 صحفياً، وذلك عقب استهداف مباشر أسفر عن استشهاد خمسة من طاقم قناة الجزيرة، بينهم المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع.

وذكر البيان أن طائرات الاحتلال قصفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعد المصور محمد نوفل، إضافة إلى إصابة عدد آخر من الصحفيين، مؤكداً أن العملية نُفذت بـ"سبق الإصرار والترصد" في إطار سياسة ممنهجة لإسكات الحقيقة.

ووصف المكتب الإعلامي الهجوم بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان" تهدف إلى طمس معالم المجازر المرتكبة في القطاع، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الولايات المتحدة ودول داعمة له، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وطالب البيان المنظمات الصحفية والحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للصحفيين في غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الإعلام.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، حربه على غزة للشهر الثاني والعشرين، مخلفاً أكثر من 61 ألف شهيد، و152 ألف جريح، وآلاف المفقودين، إضافة إلى مجاعة حصدت أرواح مئات المدنيين، بينهم أطفال.