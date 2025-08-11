ذمار.. طفل شجاع يحبط محاولة اختطاف شقيقته واتهامات للحوثيين بخطف قاصرين للضغط على ذويهم

الإثنين 11 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

وثقت كاميرا مراقبة في مدينة ذمار شمال اليمن لحظة بطولية لطفل أنقذ شقيقته من محاولة اختطاف نفذتها امرأة منقبة، حيث تمكن من انتزاعها من يد الخاطفة وإعادتها بسرعة.

المشهد الذي انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل أثار إعجاب اليمنيين لشجاعة الطفل، لكنه في الوقت ذاته أشعل موجة قلق وتحذيرات من تزايد حالات خطف الأطفال.

وفي حادثة أخرى كشفت منظمة مساواة للحقوق والحريات أن عناصر حوثية اختطفت طفلين في ذمار، هما سياف (16 عامًا) وعلي (15 عامًا)، للضغط على والدهما المعلم المختطف لديها، وإجباره على تقديم اعترافات إعلامية مزعومة.

المنظمة أدانت هذه الممارسات التي وصفتها بأنها انتهاك صارخ للقيم الإنسانية، مطالبة بالإفراج الفوري عن الأطفال ووقف استغلالهم كوسيلة ضغط سياسي، مع دعوة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمحاسبة المتورطين.