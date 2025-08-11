جريمة صادمة.. الاحتلال يغتال 5 من طاقم الجزيرة ويرفع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 237 ذمار.. طفل شجاع يحبط محاولة اختطاف شقيقته واتهامات للحوثيين بخطف قاصرين للضغط على ذويهم زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة تحرك دولي بقيادة الكويت لدعم التعليم والإغاثة في اليمن تشويش إلكتروني متصاعد في البحر الأحمر يعطل نظام تحديد مواقع السفن ... من يقف خلفه؟ اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تصدر توجيهات بشكل عاجل لكافة عناصرها على الطريق الدولي عجائب الأستاذ جابر وغرائب الدكتور ربيع في مجموعة قصصية جديدة للقاص العمراني جريمة مركبة في ذمار.. الحوثيون يختطفون أطفال مختطف لديهم لإجباره على تسجيل اعترافات عدن: توجيهات حكومية بشأن ضبط الأسعار على ضوء التحسن في سعر الصرف الهند تعلن أنها ستنقل مكتب قنصليتها إلى العاصمة عدن وتعد الرئيس بالكثير من الدعم
وثقت كاميرا مراقبة في مدينة ذمار شمال اليمن لحظة بطولية لطفل أنقذ شقيقته من محاولة اختطاف نفذتها امرأة منقبة، حيث تمكن من انتزاعها من يد الخاطفة وإعادتها بسرعة.
المشهد الذي انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل أثار إعجاب اليمنيين لشجاعة الطفل، لكنه في الوقت ذاته أشعل موجة قلق وتحذيرات من تزايد حالات خطف الأطفال.
وفي حادثة أخرى كشفت منظمة مساواة للحقوق والحريات أن عناصر حوثية اختطفت طفلين في ذمار، هما سياف (16 عامًا) وعلي (15 عامًا)، للضغط على والدهما المعلم المختطف لديها، وإجباره على تقديم اعترافات إعلامية مزعومة.
المنظمة أدانت هذه الممارسات التي وصفتها بأنها انتهاك صارخ للقيم الإنسانية، مطالبة بالإفراج الفوري عن الأطفال ووقف استغلالهم كوسيلة ضغط سياسي، مع دعوة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمحاسبة المتورطين.