جريمة صادمة.. الاحتلال يغتال 5 من طاقم الجزيرة ويرفع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 237 ذمار.. طفل شجاع يحبط محاولة اختطاف شقيقته واتهامات للحوثيين بخطف قاصرين للضغط على ذويهم زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة تحرك دولي بقيادة الكويت لدعم التعليم والإغاثة في اليمن تشويش إلكتروني متصاعد في البحر الأحمر يعطل نظام تحديد مواقع السفن ... من يقف خلفه؟ اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تصدر توجيهات بشكل عاجل لكافة عناصرها على الطريق الدولي عجائب الأستاذ جابر وغرائب الدكتور ربيع في مجموعة قصصية جديدة للقاص العمراني جريمة مركبة في ذمار.. الحوثيون يختطفون أطفال مختطف لديهم لإجباره على تسجيل اعترافات عدن: توجيهات حكومية بشأن ضبط الأسعار على ضوء التحسن في سعر الصرف الهند تعلن أنها ستنقل مكتب قنصليتها إلى العاصمة عدن وتعد الرئيس بالكثير من الدعم
ضرب زلزال العاصمة التركية أنقرة صباح اليوم الاثنين، وشعر سكان منازل في منطقة تشانكايا بالقرب من مبنى التلفزيون الحكومي بالهزات، حسبما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي".
وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.2 درجة، سجل في منطقة إتيمسغوت بغرب أنقرة على عمق 4.6 كم.
وكان زلزال تقدر قوته بـ 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية باليكسير غربي تركيا مساء أمس الأحد، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة نحو 30 آخرين إضافة إلى انهيار 16 مبنى، حسب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا