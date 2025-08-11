زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة

الإثنين 11 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

ضرب زلزال العاصمة التركية أنقرة صباح اليوم الاثنين، وشعر سكان منازل في منطقة تشانكايا بالقرب من مبنى التلفزيون الحكومي بالهزات، حسبما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي".

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.2 درجة، سجل في منطقة إتيمسغوت بغرب أنقرة على عمق 4.6 كم.

وكان زلزال تقدر قوته بـ 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية باليكسير غربي تركيا مساء أمس الأحد، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة نحو 30 آخرين إضافة إلى انهيار 16 مبنى، حسب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا