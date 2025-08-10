تحرك دولي بقيادة الكويت لدعم التعليم والإغاثة في اليمن

الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أعمال مؤتمر "شركاء لأجل اليمن 2025"، الذي تنظمه الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، ومؤسسة إنسان للتنمية والإغاثة الإسلامية، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية من الكويت، ومؤسسة قدوة من إندونيسيا، ومنظمة MyCar الماليزية، وبمشاركة واسعة من عدد كبير من المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية.

ويهدف المؤتمر الذي حضوره، نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، وسفير اليمن لدى ماليزيا عميد السلك الدبلوماسي العربي الدكتور عادل باحميد، إلى بحث سبل تعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، ووضع خارطة طريق عملية لمشاريع الإغاثة والتنمية، مع التركيز على قطاع التعليم.

واشتمل المؤتمر، على جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة، استعرضت أبرز التحديات الميدانية والفرص المتاحة، إلى جانب عرض قصص نجاح لمشاريع إنسانية وتنموية نُفّذت في اليمن خلال الأعوام الماضية، بهدف البناء عليها وتوسيع نطاقها.