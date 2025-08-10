الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تصدر توجيهات بشكل عاجل لكافة عناصرها على الطريق الدولي

وجهت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة شرق اليمن، ازالة النقاط العشوائية المنتشرة على الطريق الدولي، بشكل عاجل لما تشكّله من عرقلة لحركة المرور وتأثير سلبي على الأمن بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة الأمنية بمحافظة المهرة، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر.

وذكر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة، ومناقشة التقارير الميدانية المقدمة من القيادات العسكرية والأمنية، والتدابير المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وشدّد المحافظ "بن ياسر" على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد التام للتصدي لأي محاولات قد تمس بأمن واستقرار المحافظة أو تعكر صفو السكينة العامة، مؤكداً أن الأمن خط أحمر لا يمكن المساس به.