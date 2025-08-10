تحرك دولي بقيادة الكويت لدعم التعليم والإغاثة في اليمن تشويش إلكتروني متصاعد في البحر الأحمر يعطل نظام تحديد مواقع السفن ... من يقف خلفه؟ اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تصدر توجيهات بشكل عاجل لكافة عناصرها على الطريق الدولي عجائب الأستاذ جابر وغرائب الدكتور ربيع في مجموعة قصصية جديدة للقاص العمراني جريمة مركبة في ذمار.. الحوثيون يختطفون أطفال مختطف لديهم لإجباره على تسجيل اعترافات عدن: توجيهات حكومية بشأن ضبط الأسعار على ضوء التحسن في سعر الصرف الهند تعلن أنها ستنقل مكتب قنصليتها إلى العاصمة عدن وتعد الرئيس بالكثير من الدعم عقوبة جديدة في السعودية خاصة بالقصائد وناشريها مقيم عربي يبيع رُتباً عسكرية بدون ترخيص في عاصمة خليجية من أين تأتي الأندية التركية بهذه الأموال الطائلة؟
اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تصدر توجيهات بشكل عاجل لكافة عناصرها على الطريق الدولي
وجهت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة شرق اليمن، ازالة النقاط العشوائية المنتشرة على الطريق الدولي، بشكل عاجل لما تشكّله من عرقلة لحركة المرور وتأثير سلبي على الأمن بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة الأمنية بمحافظة المهرة، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر.
وذكر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة، ومناقشة التقارير الميدانية المقدمة من القيادات العسكرية والأمنية، والتدابير المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وشدّد المحافظ "بن ياسر" على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد التام للتصدي لأي محاولات قد تمس بأمن واستقرار المحافظة أو تعكر صفو السكينة العامة، مؤكداً أن الأمن خط أحمر لا يمكن المساس به.