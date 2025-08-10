جريمة مركبة في ذمار.. الحوثيون يختطفون أطفال مختطف لديهم لإجباره على تسجيل اعترافات

الأحد 10 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- ذمار

قالت منظمة مساواة للحقوق والحريات "ان مليشيات الحوثي، اختطفت طفلين في محافظة ذمار للضغط على والدهم المعلم والمختطف لديها لتسجيل اعترافات لوسائل إعلامية لاتهامات مزعومة وكاذبة".

واضافت المنظمة في بيان "ان المليشيات الحوثية الارهابية اختطفت سياف (16 عاماً) وعلي (15 عاماً)، وهما أولاد المعلم محمد حسين علي ناجي، المختطف لديها منذ 31 يوليو الفائت، ووضعتهم في سجن واحد، وطلبوا منهما تسجيل مصور لنفي حصار المليشيات لمنزلهم الخميس الماضي".

وحذّر البيان من خطورة هذا التصعيد، الذي لم يعد مقتصراً على سلب المعلم حريته، أو حصار منزله، أو ترهيب أفراد أسرته وتهديدهم بالقتل، بل وصل إلى حد اختطاف أطفاله واستخدامهم كأدوات ضغط سياسي وإعلامي، في ممارسات تنتهك أبسط القيم الإنسانية.

وطالبت المنظمة، بسرعة الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها..داعية إلى تدخل دولي عاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

واليوم قال شقيق المعلم المختطف لدى جماعة الحوثي محمد حسين علي ناجي السنامي إن الجماعة اختطفت، امس السبت 8 أغسطس اثنين من أطفال شقيقه وأودعتهم سجن الأمن في مديرية جهران بمحافظة ذمار.

وأوضح عبدالله السنامي في منشور على صفحته في فيسبوك أن الجماعة تهدف من اختطاف الطفلين إجبار شقيقه على تصوير فيديو يقول فيها إن مقاطع الفيديو التي تم توثيقها للمسلحين وهم يحاصرون منزله بينما كانت النساء والأطفال بداخله مفبركة.

وأفاد السنامي أن شقيقه وطفليه محتجزون في سجن أمن جهران وسط تهديدات من نافذين في جماعة الحوثي بغرض تصوير الفيديو بالقوة.